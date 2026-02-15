Sakin sakin maç izlerken hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 14 Şubat Sevgililer Günü'nde oynanan karşılaşma öncesinde tribünlerde romantik anlar yaşandı. Emre Şeras adlı taraftar, kız arkadaşına sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu.
14 ŞUBAT'TA EVLENME TEKLİFİ ETTİ
Emre Şeras adlı Trabzonsporlu taraftar, bordo-mavili taraftarların da desteğini alarak kız arkadaşına evlenme teklif etti. Çevredeki taraftarların alkışları ve tezahüratları eşliğinde gerçekleşen teklif, tribünde büyük coşku yarattı.
'EVET' YANITIYLA COŞKU ARTTI
Kız arkadaşının 'Evet' yanıtı vermesiyle birlikte tribünde bulunan taraftarlar çifti alkışlarla tebrik etti. O anlar cep telefonlarıyla kaydedilirken, ortaya renkli ve duygusal görüntüler çıktı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaşanan sürpriz teklif, derbi gecesine damga vuran anlardan biri oldu.