Sakin sakin maç izlerken hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 14 Şubat Sevgililer Günü'nde oynanan karşılaşma öncesinde tribünlerde romantik anlar yaşandı. Emre Şeras adlı taraftar, kız arkadaşına sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu.

  • Emre Şeras adlı Trabzonsporlu taraftar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Papara Park'ta Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sırasında tribünde kız arkadaşına evlenme teklif etti.
  • Kız arkadaşı evlenme teklifine 'Evet' yanıtı verdi.
  • Tribünde bulunan taraftarlar, evlenme teklifini alkışlar ve tezahüratlarla karşıladı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Papara Park'ta Trabzonspor- Fenerbahçe derbisinin heyecanı yaşanırken, tribünde anlamlı bir sürpriz gerçekleşti.

14 ŞUBAT'TA EVLENME TEKLİFİ ETTİ

Emre Şeras adlı Trabzonsporlu taraftar, bordo-mavili taraftarların da desteğini alarak kız arkadaşına evlenme teklif etti. Çevredeki taraftarların alkışları ve tezahüratları eşliğinde gerçekleşen teklif, tribünde büyük coşku yarattı.

'EVET' YANITIYLA COŞKU ARTTI

Kız arkadaşının 'Evet' yanıtı vermesiyle birlikte tribünde bulunan taraftarlar çifti alkışlarla tebrik etti. O anlar cep telefonlarıyla kaydedilirken, ortaya renkli ve duygusal görüntüler çıktı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaşanan sürpriz teklif, derbi gecesine damga vuran anlardan biri oldu.

