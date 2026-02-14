Ünlü isimlerden Sevgililer Günü paylaşımları: Çiçekler ve mesajlar eksik olmadı

14 Şubat Sevgililer Gününde ünlü isimlerin paylaşımları sosyal medyada dikkat çekti. Sıla, İlker Kaleli ile paylaştığı fotoğrafla sevgililer gününü kutlarken, Hazal Kaya Ali Atay ile 7. evlilik yıl dönümlerini ve Sevgililer Günü'nü birlikte duyurdu.

Hazal Kaya Ali Atay'ın Sevgililer Gününde yayınladığı fotoğraf



Sıla, İlker Kaleli'yle pozlarını kalp notu düşerek paylaştı.

İlayda Alişan, sevgilisi Oğulcan Engin'den aldığı gül buketini paylaşırken, Danla Bilic de 14 Şubat çiçeklerini takipçileriyle paylaştı.

Burak Yörük ise sevgilisi Tuana Yılmaz için romantik bir mesaj yayınladı: "Her günümü, gecemi, nefesimi sevgililer gününe çeviren canım sevgilim, yol arkadaşım."

Kenan Doğulu, romantik bir notla sevgilisine seslendi: "Yanımda olduğunda dünya çok daha renkli, daha anlamlı. İyi ki kalbimdesin sevgilim. Sevgililer Günümüz kutlu olsun. Ve herkesin Sevgililer Günü sevgiyle, aşkla, mutlulukla dolu geçsin."

Cemre Baysel ise sevgilisi Cem Bölükbaşı ile birlikte paylaştığı fotoğrafla kutlama yaptı: "Thank you CB."

Ünlü isimlerin bu özel gün paylaşımları, hem romantik mesajlar hem de çiçek ve hediyelerle dolu anları takipçileriyle buluşturdu.