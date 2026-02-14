Haberler

Sevgililer Günü için 112'yi arayıp pasta isteyen kişiye para cezası

Sevgililer Günü için 112'yi arayıp pasta isteyen kişiye para cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak pasta isteyen bir kişiye, gereksiz çağrı yaptığı nedeniyle 1.882 TL idari para cezası uygulandı. Yetkililer, acil hatların ciddi bir iş olduğunu vurguladı.

MUĞLA'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 14 Şubat Sevgililer Günü için pasta isteyen kişiye, hattı gereksiz meşgul ettiği gerekçesiyle bin 882 TL idari para cezası uygulandı. 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından çağrıya ait ses kaydı da paylaşıldı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 14 Şubat Sevgililer Günü'nde arayan kişi, sevgilisiyle çok mutlu olduğunu belirterek bu mutluluğa 112'nin de ortak olmasını istedi. Operatörün 'Nasıl yardımcı olabilirim?' sorusuna bu kişi, 'Ne bileyim, bir pasta getir' yanıtını verdi. Gereksiz çağrı nedeniyle hat, meşgul edilmemesi için sonlandırıldı. Olayın ardından ilgili kişiye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında bin 882 TL idari para cezası uygulandı.

112 Acil Çağrı Merkezi yetkilileri, Sevgililer Günü dolayısıyla 'Aşk güzel, 112 Acil Çağrı ciddi bir iştir' uyarısında bulundu. Yetkililer, 112 Acil Çağrı Merkezlerinin sağlık, güvenlik ve itfaiye gibi hayati öneme sahip hizmetler için arandığını, gereksiz ve asılsız çağrıların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşımı geciktirebileceğini belirtti. Öte yandan, 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından çağrıya ait ses kaydı da paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Mehmet Özhaseki'ye 'videolu' şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter

Özhaseki'ye 'videolu' şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu bir film değil: Turistler Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler

Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış

Yeni bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı

Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Bu bir film değil: Turistler Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler

Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler
Bir hediye hayatını değiştirdi! Uğruna 60 il gezdi

Bir hediye hayatını değiştirdi! Uğruna 60 il gezdi
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor

Ev satışında yeni dönem! Uygulama yarın 81 ilde başlıyor