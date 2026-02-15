Haberler

Çekicinin vincini 777 gülle donatıp eşine sürpriz yaptı

Güncelleme:
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü için çekicinin vincini 777 gülle donatarak eşine sürpriz yapan Hüseyin Yılmaz, ilçe merkezinde büyük ilgi gördü. Ortası beyaz güllerle kalp figürü şeklinde tasarlanan aranjman, genç çiftler ve ailelerin hatıra fotoğrafları çekmesiyle sosyal medyada viral oldu.

Araç platformu büyüklüğünde hazırlanan aranjman, özellikle ilçe merkezindeki ana arterlerde dikkat çekti. Kırmızı güllerle kaplanan yuvarlak tasarımın ortasında yer alan beyaz kalp figürlü dev arajmanı görenler cep telefonlarına sarıldı. Genç çiftler ve aileler dev kalbin önünde hatıra fotoğrafları çektirirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayıldı. Çekicinin Gazipaşa caddelerindeki görüntüsü dronla da kayıt altına alındı.

Sürpriz anlar yaşandı

Etkinlik kapsamında zaman zaman sürpriz anlar da yaşandı. Çekiciyi görüp balkona çıkan vatandaşlar, karşılarında dev kalp tasarımını görünce şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadı. Hüseyin Yılmaz, 14 şubat için arkadaşlarının desteğiyle eşine sürpriz yapmak istediğini belirterek, "Eşim Sultan Yılmaz'a evin önüne çıkıp video çekmesini istedim, eve ulaştığımda beni ve aracı görünce çok mutlu oldu. Sonrasında emek verdiğimiz bu çalışmayı Gazipaşa sokaklarında da sergiledik, çok güzel tepkiler aldım" dedi. - ANTALYA

