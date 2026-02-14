Haberler

"Sevgililer Günü"nün en güzel haberi Erzurum'dan geldi

'Sevgililer Günü'nün en güzel haberi Erzurum'dan geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Abdullah Başar, 50 yıllık eşi Aynur Başar'a Sevgililer Günü'nde kalpli bir çiçek buketi hediye etti. Eşinin mutluluğu için her yıl bu geleneği sürdüren Abdullah Amca'nın çiçek üzerindeki notu büyük takdir topladı.

5 çocuğu ve 25 torunu olan 65 yaşındaki Aynur Başar'a, eşinden Sevgililer Günü" sürprizi. Adeta gençleri kıskandıran Abdullah Amca, ekmek pişiren eşine verdiği çiçeğin üzerine "Oltu güzelse sebebi sensin Aynur" notunu yazdı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Abdullah Başar, 50 yıllık hayat arkadaşı Aynur Başar'a 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sürpriz yaptı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmayan Başar, tandırda ekmek ve haçapor pişiren 65 yaşındaki eşine kalpli bir buket çiçek hediye etti. Çiçeğin üzerine yazdırdığı "Oltu güzelse sebebi sensin Aynur" notu ise dikkat çekti.

Yaklaşık yarım asırdır evli olduklarını belirten Abdullah Başar, "50 yıldır evliyiz. Bu zamana kadar birbirimizi kırmadık, üzmedik. Bayanları güldürün; onları güldüren de solduran da erkeklerdir" dedi.

Tandır başında çalışırken eşinin getirdiği çiçekle duygulanan Aynur Başar ise, 14 Şubat'ta yapılan sürprizden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek eşine teşekkür etti.

Torunları ise dedelerinin bu güzel davranışından dolayı dedelerine teşekkür ettiler - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Mehmet Özhaseki'ye 'videolu' şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter

Özhaseki'ye 'videolu' şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu

Ekmek bıçağı ile anestezisiz ameliyat! Görüntüler kan dondurdu
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı

Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış

Yeni bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Bu bir film değil: Turistler Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler

Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler