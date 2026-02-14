Haberler

Sevgililer Günü için 112'yi arayıp pasta isteyen kişiye para cezası

Muğla'da 14 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak pasta isteyen kişiye, hattı gereksiz meşgul ettiği için 1.882 TL ceza uygulandı. Yetkililer, acil hatların hayati öneme sahip hizmetler için kullanılması gerektiğini vurguladı.

MUĞLA'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 14 Şubat Sevgililer Günü için pasta isteyen kişiye, hattı gereksiz meşgul ettiği gerekçesiyle bin 882 TL idari para cezası uygulandı. 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından çağrıya ait ses kaydı da paylaşıldı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 14 Şubat Sevgililer Günü'nde arayan kişi, sevgilisiyle çok mutlu olduğunu belirterek bu mutluluğa 112'nin de ortak olmasını istedi. Operatörün 'Nasıl yardımcı olabilirim?' sorusuna bu kişi, 'Ne bileyim, bir pasta getir' yanıtını verdi. Gereksiz çağrı nedeniyle hat, meşgul edilmemesi için sonlandırıldı. Olayın ardından ilgili kişiye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında bin 882 TL idari para cezası uygulandı.

112 Acil Çağrı Merkezi yetkilileri, Sevgililer Günü dolayısıyla 'Aşk güzel, 112 Acil Çağrı ciddi bir iştir' uyarısında bulundu. Yetkililer, 112 Acil Çağrı Merkezlerinin sağlık, güvenlik ve itfaiye gibi hayati öneme sahip hizmetler için arandığını, gereksiz ve asılsız çağrıların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşımı geciktirebileceğini belirtti. Öte yandan, 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından çağrıya ait ses kaydı da paylaşıldı.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/MUĞLA,

