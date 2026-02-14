Haberler

Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek arkadaş kiralıyorlar

Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek arkadaş kiralıyorlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'da Sevgililer Günü'nü yalnız geçirmek istemeyen kadınların 3000 ruble (yaklaşık 1.500 TL) karşılığında erkek sevgili kiraladıkları öne sürüldü. Bu haber için Türk kullanıcılar "Coğrafya kaderdir" şeklinde yorumlar yaptı.

  • Rusya'da bazı kadınlar Sevgililer Günü için 3 bin ruble (yaklaşık 1.500 TL) karşılığında erkek arkadaş kiralıyor.
  • Kiralama hizmeti akşam yemeği, etkinlik veya gün boyu eşlik hizmetini içeriyor.

Rusya'da Sevgililer Günü yaklaşırken sosyal medyada yayılan bazı paylaşımlar kamuoyunda tartışma başlattı. İddialara göre; günü yalnız geçirmek istemeyen bazı kadınlar 3 bin ruble (yaklaşık 1.500 TL) karşılığında erkek arkadaş kiralıyor.

Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek arkadaş kiralıyorlar

Söz konusu paylaşımlarda, belirli bir ücret karşılığında akşam yemeği, etkinlik ya da gün boyu eşlik hizmeti sunulduğu öne sürüldü. İlan niteliği taşıyan içerikler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek arkadaş kiralıyorlar

Konuya ilişkin yorumlarda farklı görüşler öne çıktı. Bazı kullanıcılar durumu eleştirirken, bazıları ise esprili ifadelerle yaklaşmayı tercih etti.

Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek arkadaş kiralıyorlar

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Coğrafya kaderdir.
  • Üstüne para verecek tanıdıklarım var.
  • Putin, Rusya'da erkek bırakmadı.
  • Ne günlere kaldık.
  • Türk erkeklerinin beklediği haber...
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

Baba sıra ilk beni yaz üste para

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek

Bu fotoğrafı çekip şikayet etti! Hastaya 46 bin 400 TL ödenecek
Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek: Alo Adalet hattı kuracağım

Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Yeni projeyi ilk kez duyurdu
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
112 Acil Servis'e pasta siparişi! Çalışanlar canından bezdi

112 Acil Servis'e pasta siparişi! Çalışanlar canından bezdi
Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek

Bu fotoğrafı çekip şikayet etti! Hastaya 46 bin 400 TL ödenecek
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti

Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
Suriye ve Irak'ta mesai saatlerine Ramazan ayarı! Mesai kısaltıldı

İki ülkede mesai saatlerine Ramazan ayarı! Mesai kısaltıldı