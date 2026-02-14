Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek arkadaş kiralıyorlar
Rusya'da Sevgililer Günü'nü yalnız geçirmek istemeyen kadınların 3000 ruble (yaklaşık 1.500 TL) karşılığında erkek sevgili kiraladıkları öne sürüldü. Bu haber için Türk kullanıcılar "Coğrafya kaderdir" şeklinde yorumlar yaptı.
- Rusya'da bazı kadınlar Sevgililer Günü için 3 bin ruble (yaklaşık 1.500 TL) karşılığında erkek arkadaş kiralıyor.
- Kiralama hizmeti akşam yemeği, etkinlik veya gün boyu eşlik hizmetini içeriyor.
Rusya'da Sevgililer Günü yaklaşırken sosyal medyada yayılan bazı paylaşımlar kamuoyunda tartışma başlattı. İddialara göre; günü yalnız geçirmek istemeyen bazı kadınlar 3 bin ruble (yaklaşık 1.500 TL) karşılığında erkek arkadaş kiralıyor.
Söz konusu paylaşımlarda, belirli bir ücret karşılığında akşam yemeği, etkinlik ya da gün boyu eşlik hizmeti sunulduğu öne sürüldü. İlan niteliği taşıyan içerikler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.
Konuya ilişkin yorumlarda farklı görüşler öne çıktı. Bazı kullanıcılar durumu eleştirirken, bazıları ise esprili ifadelerle yaklaşmayı tercih etti.
Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Coğrafya kaderdir.
- Üstüne para verecek tanıdıklarım var.
- Putin, Rusya'da erkek bırakmadı.
- Ne günlere kaldık.
- Türk erkeklerinin beklediği haber...