Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek arkadaş kiralıyorlar

Rusya'da Sevgililer Günü yaklaşırken sosyal medyada yayılan bazı paylaşımlar kamuoyunda tartışma başlattı. İddialara göre; günü yalnız geçirmek istemeyen bazı kadınlar 3 bin ruble (yaklaşık 1.500 TL) karşılığında erkek arkadaş kiralıyor.

Söz konusu paylaşımlarda, belirli bir ücret karşılığında akşam yemeği, etkinlik ya da gün boyu eşlik hizmeti sunulduğu öne sürüldü. İlan niteliği taşıyan içerikler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Konuya ilişkin yorumlarda farklı görüşler öne çıktı. Bazı kullanıcılar durumu eleştirirken, bazıları ise esprili ifadelerle yaklaşmayı tercih etti.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;