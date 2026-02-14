Erciyes'te 'Artık Çekilmez Oldun' yarışması

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezilerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiftler arasında gerçekleştirilen 10'uncu 'Artık Çekilmez Oldun' yarışması düzenlendi.

Kış sezonu boyunca düzenlediği etkinliklerle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan Erciyes, bu kez çiftleri eğlence dolu bir rekabette bir araya getirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından, Erciyes Tekir Kapı bölgesinde yapılan yarışmaya farklı şehirlerden 10 çift katıldı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gerçekleştirilen yarışmada çiftler önce kızakla birbirini çekti, ardından hiç ara vermeden birlikte kızakla kayarak bitiş noktasına ulaşmak için mücadele etti. Heyecan, spor ve eğlencenin bir arada yaşandığı organizasyonda çiftler parkuru en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya yarıştı. Dereceye giren çiftlere sponsor firmalar tarafından çeşitli ödüller takdim edildi.

'AMAÇ EĞLENMEK'

Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, "10'uncusu yaptığımız 'Artık Çekilmez Oldun' sloganıyla, Erciyes'le özdeşleşmiş olan bir yarışma. 14 Şubat'ta çok güzel bir tarih. Genel dostlarımızla burada eğlendik. Amaç eğlenmek. Eşler arasında atışmak. Dolayısıyla Erciyes'te muhteşem bir havada her yıl düzenlediğimiz bu etkinliği gerçekleştirdik" dedi.