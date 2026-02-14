Haberler

Sevgililer gününde 112 Çağrı Merkezinden pasta istedi, 1882 TL ceza yedi

Sevgililer gününde 112 Çağrı Merkezinden pasta istedi, 1882 TL ceza yedi
Güncelleme:
Muğla'da bir vatandaş, Sevgililer Günü'nde mutluluğunu paylaşmak için 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Operatörle yaptığı diyalog sonrasında gereksiz yere meşgul etmesi nedeniyle 1.882 TL ceza kesildi.

14 Şubat Sevgililer Gününde Muğla 112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir vatandaş sevgilisi ile çok mutlu olduğunu belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezinin bu mutluluğa ortak olmasını istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi operatörünün 'Nasıl yardımcı olabilirim' sorusuna, 'Ne bileyim bir pasta getirir" demesi üzerine operatör tarafından hattın meşgul edilmemesi için çağrı sonlandırıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi yetkilileri, "Sevgililer Gününde Hatırlatma" uyarısı yaparak, "Aşk güzel, 112 Acil Çağrı ciddi bir iştir. Bazı kalp çarpıntıları için 112 aranmaz" notu düştü.

112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul eden vatandaşa Kabahatlar Kanunu gereğince bin 882 TL para cezası kesildi.

Yetkililer, 112 Acil Çağrı Merkezlerinin sağlık, güvenlik ve itfaiye gibi hayati öneme sahip hizmetler için arandığını vurgulayarak, asılsız ve gereksiz çağrıların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşımı geciktirebileceğine dikkat çekerek bu tür asılsız ihbarların, gerçek ihbarda kurtarılması muhtemel bir cana neden olabileceğini söylediler.

Vatandaş ile 112 operatörü arasında telefonda yaşanan o diyalog:

-Acil Çağrı Merkezi.

-İyi akşamlar, kolay gelsin.

-Sağ olun. Acil durumunuz nedir?

-Muğla 112 ile görüşüyorum değil mi?

-Doğrudur beyefendi. Dinliyorum sizi.

-Biz sevgilimle şu an çok mutluyuz.

-Evet.

-112 bize yardımcı olabilir mi? ya da mutluluğumuza bir katkısı olabilir mi?

-112'nin sizin mutluluğunuza nasıl bir katkısı olmasını bekliyorsunuz beyefendi?

-Ne bileyim, bir pasta getirir, bir şeyler getirir. Yani bilmiyorum.

-Sizin acil durumunuz var mı beyefendi?

-Yok.

-112 acil çağrı hattını gereksiz yere meşgul etmeyin lütfen. Acil durumunuz olmadığı için çağrıyı sonlandırıyorum. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
