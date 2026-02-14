Haberler

Çiçekçilerde 14 Şubat mesaisi: Bir buket 7 bin TL!

Güncelleme:
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 14 Şubat Sevgililer Günü, çiftlerin romantik kutlamalarına sahne olurken; çiçekçiler, kuyumcular ve restoranlarda yoğunluk yaşanıyor. Çiçekçiler ise yoğun mesai yapıyor. Fiyatlar ürünün türüne göre değişiklik gösteriyor. Tek gülün fiyatı 100 ile 150 TL arasında değişirken, buket fiyatları ortalama 750 TL'den başlayıp 7 bin TL'ye kadar yükseliyor.

  • 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçekçilerde tek gül fiyatı 100-150 TL arasında değişiyor.
  • Çiçek buketlerinin fiyatları 750 TL'den başlayıp 7 bin TL'ye kadar çıkıyor.
  • Bir çiçekçi, Sevgililer Günü için normalde 50-70 buket hazırlarken bu yıl 200 buket hazırladığını belirtti.

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçiler hazırlıklarını tamamladı. Tek gül 100-150 TL, buketler ise 750 TL'den başlayıp 7 bin TL'ye kadar çıkıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çiçekçiler sabahın erken saatlerinden itibaren müşterilerini beklemeye başladı. Kent genelinde vitrinler kırmızı güller ve özel tasarım hediyelikler ile süslendi.

"HAZIRLIKLAR TAMAM, MÜŞTERİLERİ BEKLİYORUZ"

Çiçeklerin yanı sıra çikolatalı buketler, ayıcıklı hediyelikler, balonlar ve çeşitli hediyelik ürünler de raflarda yerini aldı. Esnaf, özellikle akşam saatlerinde yoğunluk yaşanmasını bekliyor.

Çiçek satışı yapan Abdullah Akgül, çok yoğun olduklarını, vatandaşların son güne bıraktıklarını söyledi. Akgül, "Bütün çiçekleri hazırladık. Şu an müşteriler beğendikleri çiçeği alıp gidiyor. Normal şartlarda 50 ila 70 buket hazırlıyorduk. Sevgililer Günü için 200 buket hazırladık. Tüm hazırlıklarımız tamam müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.

FİYATLAR ATEŞ PAHASI

En çok ilgi gören ürünlerin ise klasik gül buketleri olduğunu aktaran Akgül, "Vazo 41 adet gülümüz var, lale, gül, zambak karışımı buketlerimize de ilgi güzel.

Vatandaşlarımız sadece çiçek almıyorlar. Ayıcıklı çikolatalarımız var, kutu güllerimiz var, zambak, nergis, kalpli balonlar ve daha birçok farklı hediyelikler ile bugüne hazırız. Geçen yıllara göre bu yıl daha iyi, daha güzel geçiyor. İnşallah böyle devam eder. Geçen yıl gülü 100 TL'den veriyorduk. Bu yıl da 100 TL'den veriyoruz. Zam yapmadık bu da haliyle işlerimize yansıdı. Buket fiyatları ise 750 TL'den başlıyor, 7 bin TL'ye kadar devam ediyor" diye konuştu.

Merve Yaz
Haberler.com / Yaşam
