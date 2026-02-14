Haberler

Aksaray Belediyesinden engelli çifte "Sevgililer Günü" sürprizi

Aksaray Belediyesinden engelli çifte 'Sevgililer Günü' sürprizi

Aksaray Belediyesi, Sevgililer Günü dolayısıyla bedensel engelli Şenol ve görme engelli Badegül Ünsal çiftini ziyaret ederek onlara çiçek ve hediyeler sundu.

Aksaray Belediyesi yetkilileri, Sevgililer Günü dolayısıyla bedensel engelli Şenol ve görme engelli Badegül Ünsal çiftini ziyaret etti.

Belediye ekipleri, Kılıçarslan Mahallesi'nde yaşayan Ünsal çiftine, Sevgililer Günü dolayısıyla sürpriz yapmak istedi.

Evlerinde ziyaret edilen çifte, çiçek ve çeşitli hediyeler verildi.

Ünsal çifti, kendilerini yaptıkları ziyaretle sevindiren görevlilere ve organizasyonun yapılmasını isteyen Belediye Başkanı Evren Dinçer'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
