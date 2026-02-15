Haberler

İzmir'de Sevgililer Günü tatili faciayla bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir'de Sevgililer Günü tatili faciayla bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir otel odasında çıkan yangında, kadın hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı. Yangının klimadan kaynaklandığı ve odadaki duman dedektörlerinin çalışmadığı iddia ediliyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü tatili için bir otele giden çiftin odasında çıkan yangında kadın hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.

Sığacık Mahallesi Akkum Caddesi'ndeki butik otele giriş yapan polis memuru Mehmet Ayten (50) ve eşi Emine Ayten'in (46) odasında gece saatlerinde yangın çıktı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Emine Ayten, kaldırıldığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen Mehmet Ayten'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, yangının klimadan kaynaklandığı ve odadaki duman dedektörlerinin çalışmadığı öne sürüldü. Olay anında panikle dışarı çıkmak isteyen Mehmet Ayten'in, kapıya yöneldiği sırada zehirlenerek kapının arkasına yığıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında 2 otel çalışanını ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan bile fazla
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti

Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti
İngiltere Başbakanı Starmer: Avrupa halkını korumak için savaşmaya hazır olmalı

"Savaşa hazırlık" sinyali: Uçak gemilerini oraya konuşlandıracağız
Bahar havası kısa sürecek! Tarih verildi, sağanak geliyor

Bahar havası bitiyor! Tarih belli, her şey tepetaklak olacak
Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi

Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti

Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti
Ev satışında yeni dönem resmen başladı! Cezası 100 bin TL'ye kadar çıkıyor

Yeni dönem başladı! Aman dikkat, cezası 100 bin TL'ye kadar çıkıyor
Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı! 11 kişi öldü, 10 yaralı var

Ters şeritte ilerliyordu! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar