Nerede, 2014 Sevgililer Günü'nde, sevgilisi olmayanlar, sevgililer birlikte oturamasın diye romantik film gösterilecek sinemadaki bir seansın ...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümlerinde yer alan sorular, izleyicilerin ilgisini her zamanki gibi çekmeye devam ediyor. Sorulara verilen yanıtları hem yarışmacılar hem de ekran başındakiler büyük bir heyecanla takip ediyor. Nerede, 2014 Sevgililer Günü'nde, sevgilisi olmayanlar, sevgililer birlikte oturamasın diye romantik film gösterilecek sinemadaki bir seansin numarası tek sayı olan tüm koltuklarını satın almıştır?

Ekran başındaki izleyiciler, yarışmacının nasıl bir cevap vereceğini merak ederken bir yandan da doğru cevabı kendi bilgi birikimleriyle tahmin etmeye çalışıyor. Bu da yarışmayı pasif bir seyir deneyiminden çıkarıp etkileşimli bir bilgi oyununa dönüştürüyor. Peki, Nerede, 2014 Sevgililer Günü'nde, sevgilisi olmayanlar, sevgililer birlikte oturamasın diye romantik film gösterilecek sinemadaki bir seansin numarası tek sayı olan tüm koltuklarını satın almıştır?

NEREDE, 2014 SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE, SEVGİLİSİ OLMAYANLAR, SEVGİLİLER BİRLİKTE OTURAMASIN DİYE ROMANTİK FİLM GÖSTERİLECEK SİNEMADAKİ BİR SEANSİN NUMARASI TEK SAYI OLAN TÜM KOLTUKLARINI SATIN ALMIŞTIR?

A: Paris

B: Şanghay

C: Ankara

D: Şikago

Cevap : B

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller vaat eden efsanevi yarışma, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soruyu doğru bilen yarışmacı 5.000 ₺ kazanıyor.

• 7. soru olan 50.000 ₺'lik barajı geçenler, yarışmaya devam etme hakkı elde ediyor.

• 13. ve son soruda ise 5.000.000 TL ödülü bekliyor!

Yarışmacılar, yanlış cevap verdikleri takdirde en son geçtikleri baraj ödülünü alırken, istedikleri an çekilme hakkını kullanarak son doğru yanıtladıkları sorunun karşılığını kazanabiliyor. Bu formatla hem strateji hem de bilgi bir arada öne çıkıyor!

