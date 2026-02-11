Haberler

Amasya'da çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazır

Amasya'da çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazır
Güncelleme:
Gümüşhacıköy ilçesinde çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla stoklarını yenileyerek müşterilere geniş bir ürün yelpazesi sunmaya hazırlandı. En çok tercih edilen çiçek ise kırmızı gül.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hazırlıklarını tamamladı.

Çiçekçiler, Sevgililer Günü'nde artması beklenen talebi karşılamak amacıyla stoklarını yeniledi. İşletmelerde müşterilere iç mekan bitkilerinden özel tasarım buketlere, yapay kutu çiçeklerden çeşitli hediyelik eşyalara kadar geniş ürün yelpazesi sunuluyor.

İlçede çiçekçilik yapan Nuran Çıtak, Sevgililer Günü için yoğun bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyledi.

Çiçekçi Mehmet Kiremitçi de hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, Sevgililer Günü'nde en çok kırmızı gülün tercih edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
