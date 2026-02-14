Haberler

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi: Bu 14 Şubatta Askıdan Bir Fatura ya da Bir Destek Paketi Alalım

Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medyada yaptığı paylaşımda, bu günü 'Sevgi Günü' olarak kutlama çağrısında bulundu. Zorlukların aşılmasında dayanışmanın önemine vurgu yaparak, 'Askıda sevgi var' dedi.

(ANKARA) - Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, 14 Şubat'a ilişkin yaptığı paylaşımda yurttaşlara "Askıda sevgi var" çağrısında bulundu. Paylaşımda, "Bu yıl 14 Şubat'a Sevgililer Günü değil Sevgi Günü diyelim. Çünkü bu 14 Şubat bildiğiniz nedenlerle bazılarımız için en zor günlerden biri. ve biz bu zor günleri sevgimizle kolaylaştırabiliriz. Dayanışma sevgiyi büyütür, zorlukları aşmamızı kolaylaştırır" ifadesine yer verildi.

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, şu şekilde:

"Bu yıl 14 Şubat'a Sevgililer Günü değil Sevgi Günü diyelim. Çünkü bu 14 Şubat bildiğiniz nedenlerle bazılarımız için en zor günlerden biri. ve biz bu zor günleri sevgimizle kolaylaştırabiliriz. Dayanışma sevgiyi büyütür, zorlukları aşmamızı kolaylaştırır. Bu 14 şubatta askıdan bir fatura ya da bir destek paketi alalım. Sevgimizle evleri ısıtalım, öğrencilere umut, ailelere destek, bebeklerle gülümseme olalım. Askıda sevgi var."

Kaynak: ANKA / Güncel
