Şişli'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 14 nikah kıyıldı

Şişli'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 14 nikah kıyıldı
Güncelleme:
14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah dairelerinde yoğunluk yaşandı. Şişli'deki nikah dairesinde bu özel günde tam 14 nikah kıyıldı. Çiftler, bu tarihi seçerek hem sevgilerini pekiştirip hem de unutulmaz bir gün yaşamak için randevu aldıklarını belirtti.

Nikah tarihlerinin özel olmasını isteyen çiftler '14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Şişli'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 14 nikah kıyıldı.

Nikah tarihlerinin unutulmaz olmasını isteyen çiftler aylar öncesinden '14 Şubat Sevgililer Günü' için randevu aldı. Bu tarihi özel olarak seçen çiftler nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Şişli'deki nikah dairesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 14 nikah kıyıldı.

'14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ DAHA DA ANLAMLI KILMAK İÇİN BU TARİHİ SEÇTİK'

14 Şubat için aylar öncesinden nikah tarihi aldıklarını belirten Serkan Öztürk, "Hem eşim hem ben 14 Şubat'ı, bu anlamlı günü daha da değerli kılmak adına böyle bir karar verdik. İyi ki de böyle karar vermişiz. Böyle bir günde çok anlamlı oldu bizler için. Böyle bir günü unutmamız mümkün değil. Mutluyuz. Allah herkese nasip etsin" dedi.

Seher Karabulut ise, "Bugünün anlam ve önemi bizim için çok daha arttı. Özellikle bugünü tercih ettik. Sevgililer Günü'nden kurtardım. Tek hediyeye düştü" diye konuştu.

'BUGÜNÜ TERCİH ETMEMİZİN NEDENİ İKİSİNİ BİR ARADA ÇIKARMAK'

Nikah tarihlerini bu özel gün olan 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk getiren Rıdvan Beycan-Esra Kızılboğa çifti mutluluklarını paylaştı. Rıdvan Beycan, "Bugünü tercih etmemizin sebebi ikisini bir arada çıkarmak. Bir taşla iki kuş vurmak. Hem öyle bir şey oldu. Hem de böyle güzel bir günde güzel bir anımız olsun hepsi bir arada olsun dedik" ifadelerini kullandı.

Esra Kızılboğa "Bir gün değil tabi ki. İşin şakası. Her gün bence sevginin, saygının ve sadakatin olmasını diliyoruz. Biz bunu başaracağımıza inanıyoruz. Ama bugünün anlam ve önemi daha güzel olduğu için mutluyuz. Böyle denk getirebilmek çok önemli çünkü çok doluydu nikah salonları ama başardık. Yoğunluk çok vardı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

