Yarım asırlık eşe tandırda ekmek pişirirken Sevgililer Günü sürprizi

ERZURUM'un Oltu ilçesinde Abdullah Başar (67), yarım asırlık eşi Anur Başar'a (67) tandır başında ekmek pişirirken Sevgililer Günü sürprizi yaptı. Üzerinde 'Oltu güzelse sebebi sensin Aynur' yazılı çiçeği veren Başar, bugüne kadar birbirlerine kırmadıklarını söyledi.

İlçede oturan, 5 çocuk ve 25 torunu bulunan Abdullah Başar, geçen yıllarda olduğu gibi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşi Aynur'u unutmadı. Kucağında çiçekle evinin yolunu tutan Abdullah Başar, eşini tandırda ekmek pişirirken buldu. Üzerinde 'Oltu güzelse sebebi sensin Aynur' yazılı olan çiçeği eşine vererek Sevgililer Günü'nü kutlayan Abdullan Başar, "50 yıldır evliyiz. Bu zamana kadar birbirimizi kırmadık, üzmedik. Bayanları güldürün; onları güldüren de solduran da erkeklerdir" dedi.

Tandır başında çalışırken eşinin getirdiği çiçekle duygulanan Aynur Başar ise 14 Şubat'ta yapılan sürprizden dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek eşine teşekkür etti. Çiftin torunlarından Bedenur Ceylan da dedesinin bu anlamlı davranışından dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Dedem anneanneme 14 Şubat için sürekli hediyeler alıyor. Bugün de unutmamış, anneannemi çok mutlu etti" dedi.