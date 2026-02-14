Haberler

Nikah salonlarında '14 Şubat' yoğunluğu: 14 çift 'Sevgililer Günü'nde evlendi

Güncelleme:
Şişli'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde özel bir günde evlenmek isteyen 14 çift, yoğunluk yaşamamak için aylar öncesinden randevu aldı. Bugünün anlamını artırarak duygularını paylaşan çiftler, unutulmaz bir anı yaşadı.

Özel bir günde dünya evine girmek isteyen birçok çiftin tercihi 14 Şubat Sevgililer Günü oldu. Şişli'de 14 çift, yoğunluk yaşanmaması için aylar öncesinden aldıkları randevu sayesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlendi.

Evlilik tarihini özel kılmak amacıyla aylar öncesinden 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek için randevu alan çiftler, İstanbul'un birçok noktasına nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu. Bugüne özel sadece Şişli İlçesinde 14 Şubat'a ithafen 14 nikah kıyıldığı öğrenilirken sevgililer gününde 14 çift dünya evine girdi. Nikah işlemlerini gerçekleştiren ve bugün evlenen Serkan ve Seher çifti duygularını dile getirdi.

Serkan Öztürk, "Öncelikle eşim ve ben 14 Şubat'ı böylesine anlamlı bir günde daha da değerli bir hale getirmek için böyle bir karar aldık. İyi ki de almışız. Böylesine güzel bir gün bize çok anlam kattı. Artık böylesine bir gün bizim için unutulması mümkün olmayan bir gün oldu" diye konuştu. Seher Karabulut ise "Heyecandan çok konuşamayacağım. Bugünün anlam ve önemi bizim için çok arttı" dedi.

Rıdvan ve Esra çifti de nikah töreninin ardından düşüncelerini paylaştı. Rıdvan Beycan, "Bugünü tercih etmemin sebebi iki günü bir arada çıkarmak. Ayrıca böyle bir günde güzel bir de anımız olsun ve hepsi bir arada olsun istedik. Hem sevgililer gününde hem de evlilik yıl dönümümüzde eşime iki tane birden hediye alacağım" dedi. Eşi Esra Kızılboğa ise "Bir gün değil tabi ki her gün. Bence sevginin, saygının ve sadakatin olmasını diliyoruz. Biz bunu başaracağımıza inanıyoruz ama bugünün anlam ve önemi daha güzel olduğu için mutluyuz. Böyle denk getirebilmek çok önemli çünkü çok doluydu nikah salonları ama başardık, yoğunluk çok vardı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
