Haberler

Çin'de Sevgililer Günü Qixi için düzenlenen su festivali renkli görüntülere sahne oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BAOTİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine bağlı Baoting Li ve Miao Özerk İlçesi'nde düzenlenen su festivali, 19 Ağustos 2026.

BAOTİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine bağlı Baoting Li ve Miao Özerk İlçesi'nde düzenlenen su festivali, 19 Ağustos 2026.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Baoting Li ve Miao Özerk İlçesi'nde, Çin Sevgililer Günü olan Qixi Festivali münasebetiyle çarşamba günü bir su festivali düzenlendi. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Gurbetçiler dönüş yolunda! Sınırda yoğunluk var

Fotoğraf bugün çekildi! Türkiye'den gidiyorlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti! İşte cezası

Kırmızı ışıktan fırtına gibi geçti, işte cezası
Romelu Lukaku'dan Fenerbahçe sonrası planını duyurdu: Geri döneceğim

Romelu Lukaku ''Geri döneceğim'' diyerek duyurdu
Türkiye’de aradığı aşkı bulamamıştı! Bakın kiminle görüntülendi...

Türkiye’de aradığı aşkı bulamamıştı! Bakın kiminle görüntülendi...
Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş halde bulundu

Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde...
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Batrakov'dan sonra bombalar üst üste! Şimdi de yıldız golcü geliyor
“Soylu’nun yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehditler savurdu! Süleyman Soylu küplere bindi

"Yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehdit etti! Soylu küplere bindi
Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı

Türkiye'ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı