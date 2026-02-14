Haberler

Uludağ'da Sevgililer Günü Yoğunluğu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Uludağ kış turizmi merkezi yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Otel doluluk oranı yüzde 85'e ulaştı, kayak severler pistleri doldurdu.

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu yaşandı. Karın keyfini çıkarmak isteyen çiftler, pistleri doldurdu.

Türkiye'nin 20 otel, 7 misafirhane ve 8 bin 500 yatak kapasitesiyle ilk ve en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ'da, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yoğunluk yaşanıyor. Kayakseverlerin 'Beyaz Cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da otellerin doluluk oranının yüzde 85'e ulaştığı öğrenildi.

Zirvede, Sevgililer Günü nedeniyle günübirlik tatilcilerin de gelmesiyle yoğunluk yaşandı. Kimi çiftler kayak yaparken, kimileri ise kar topu oynadı, özçekim yaptı.Zirveye ailesiyle gelen Sinan Çetinköprü, "Eşimle birlikte Eskişehir'den geliyoruz. Uludağ'a daha önceden de çok kez geldim. Bir hafta sonu da kaçamak yapalım dedik. Gençler cıvıl cıvıl, pistler kalabalık. Biz de ailecek geldik" dedi.Kar kalınlığının 146 santim olarak ölçüldüğü Uludağ'da günün en düşük hava sıcaklığı ise 3 derece olarak belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı

Evler sular altında kaldı, vatandaşlar botlarla tahliye ediliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır! Muhabirin çekiştirmesi de işe yaramadı

Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Gece 03.30'da gönderdiği Thomas Reis'in yerine bakın kimi getirdi
Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır! Muhabirin çekiştirmesi de işe yaramadı

Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır
8'de 8! Erzurumspor adım adım Süper Lig'e geliyor

7 golle zirveye çıktılar, adım adım Süper Lig'e geliyorlar
İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Haaland'ın dublörü

İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Haaland'ın dublörü