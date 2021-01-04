PİLOT HABERLERİ

Pilot - 02.01.2021

ELEKTRONİK KELEPÇE 81 İLDE YAYGINLAŞTIRILACAK Elektronik kelepçe uygulaması ile 6284 Sayılı Kanun kapsamında aile mahkemeleri hakimleri tarafından verilen kararlara istinaden, şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilerin şiddet mağdurlarına yaklaşıp yaklaşmadığı izlenebiliyor. İhlal olduğu takdirde mağdurda ve failde bulunan cihazlara bildirim gönderilerek ikaz yapılabiliyor. İhlalin devamında ise izleme merkezindeki görevlilerce ilgili kolluğa haber verilerek ihlali yapan şüpheliye, müdahale edilmesi sağlanıyor. 15 ilde pilot olarak başlatılan elektronik kelepçe uygulaması bu yıl 81 ilde yaygınlaştırılacak.