PİLOT HABERLERİ

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Pilot Haberleri

Pilot haber, Pilot son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Pilot: Türkiye'ye gözdağı! Prens Selman talimat verdi: Yunan pilotların kullanacağı F-15'ler Suda Üssü'ne inecekPilot - Dün
Türkiye'ye gözdağı! Prens Selman talimat verdi: Yunan pilotların kullanacağı F-15'ler Suda Üssü'ne inecek
Pilot: Yunan medyası: Riyad Girit'e F-15 jetlerini gönderecekPilot - Dün
Yunan medyası: Riyad Girit'e F-15 jetlerini gönderecek
Pilot - Dün
İkinci el araçlarda hava yastığı tehlikesine dikkat!
Pilot Garage, ikinci el otomobillerde hava yastığı konusunda önemli uyarılarda bulundu.
Pilot - Dün
ABD'nin katliamlarını ortaya çıkaran Assange'ın iadesi davasında karar günü
Ancak öldürülen Reuters çalışanlarından birinin kardeşi, "Benim sorum, ileri teknoloji ile donatılmış yüksek yetenekli Amerikalı pilotların, bir fotoğraf makinesi ile bir roketatar arasında nasıl ayrım yapamadıkları.
Pilot: Rize'de 'risk azaltma' planıyla afet öncesi önlem alınacakPilot - Dün
Rize'de 'risk azaltma' planıyla afet öncesi önlem alınacak
Pilot: Son dakika haberi | Emekli binbaşı evinde ölü bulunduPilot - Dün
Son dakika haberi | Emekli binbaşı evinde ölü bulundu
Pilot - 03.01.2021
Batman'ın Gerçüş ilçesinde yamaç paraşütü keyfi
Hafta sonu havanın güneşli olmasını değerlendirdiklerini belirten yamaç paraşütü pilotu Mehmet Aydemir, 15 sporcu arkadaşıyla uçmanın keyfini yaşadıklarını söyledi.
Pilot: Kuş sürüsüne giren THY'nin kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na geri döndüPilot - 03.01.2021
Kuş sürüsüne giren THY'nin kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na geri döndü
Pilot: Kuş sürüsüne giren THY kargo uçağı acil iniş yaptıPilot - 03.01.2021
Kuş sürüsüne giren THY kargo uçağı acil iniş yaptı
Pilot - 03.01.2021
Kadına yönelik şiddet olaylarında doldurulan form güncellendi
Risk analizlerinin daha etkin yapılmasına imkan sağlayan yeni form, pilot il Ankara'da yarın kullanılmaya başlanacak.
Türkiye'ye gözdağı! Prens Selman talimat verdi: Yunan pilotların kullanacağı F-15'ler Suda Üssü'ne inecek
Pilot: ABD'de küçük bir uçak evin üzerine düştü: 3 ölüPilot - 03.01.2021
ABD'de küçük bir uçak evin üzerine düştü: 3 ölü
Pilot: ABD'de iniş sırasında kontrolden çıkan uçak bir evin oturma odasına girdi: En az 3 ölü 5 yaralıPilot - 03.01.2021
ABD'de iniş sırasında kontrolden çıkan uçak bir evin oturma odasına girdi: En az 3 ölü 5 yaralı
Pilot: Babadağ'dan 73 bin 910 kişi yamaç paraşütüyle uçtuPilot - 03.01.2021
Babadağ'dan 73 bin 910 kişi yamaç paraşütüyle uçtu
Pilot: - ABD'de uçak evin üzerine düştü: 3 ölüPilot - 03.01.2021
- ABD'de uçak evin üzerine düştü: 3 ölü
Pilot - 02.01.2021
Bakan Soylu: 2020 yılında kadın cinayetleri yüzde 21 düştü (2)
ELEKTRONİK KELEPÇE 81 İLDE YAYGINLAŞTIRILACAK Elektronik kelepçe uygulaması ile 6284 Sayılı Kanun kapsamında aile mahkemeleri hakimleri tarafından verilen kararlara istinaden, şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilerin şiddet mağdurlarına yaklaşıp yaklaşmadığı izlenebiliyor. İhlal olduğu takdirde mağdurda ve failde bulunan cihazlara bildirim gönderilerek ikaz yapılabiliyor. İhlalin devamında ise izleme merkezindeki görevlilerce ilgili kolluğa haber verilerek ihlali yapan şüpheliye, müdahale edilmesi sağlanıyor. 15 ilde pilot olarak başlatılan elektronik kelepçe uygulaması bu yıl 81 ilde yaygınlaştırılacak.
Pilot - 02.01.2021
Uçakta sigara içtiği tespit edilen yolcuya 2 bin 603 lira para cezası
Kaptan pilot, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kulesi'ne sigara içen yolcuyu bildirerek, uçağa polis talep etti.
Pilot: Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldıPilot - 02.01.2021
Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı
Pilot: Son dakika haberi | Kapıkule 2020'de 700 bin tırlık trafiği karşıladıPilot - 01.01.2021
Son dakika haberi | Kapıkule 2020'de 700 bin tırlık trafiği karşıladı
Pilot: Boş barajlara çare: Tasarruf aparatıPilot - 31.12.2020
Boş barajlara çare: Tasarruf aparatı
Pilot: Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecekPilot - 31.12.2020
Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek
Pilot: THYNİN 2020 YILI...  İLKER AYCI: BU ZOR GÜNLERDE DÜNYADA DA EN ÇOK UÇAN 5'İNCİ ŞİRKET OLMAYI BAŞARDIKPilot - 31.12.2020
THYNİN 2020 YILI...  İLKER AYCI: BU ZOR GÜNLERDE DÜNYADA DA EN ÇOK UÇAN 5'İNCİ ŞİRKET OLMAYI BAŞARDIK
Pilot: Varank, BioNTech firmasıyla Türkiye'de 'ortak üretim' konusunun görüşüleceğini açıkladı (3)Pilot - 31.12.2020
Varank, BioNTech firmasıyla Türkiye'de "ortak üretim" konusunun görüşüleceğini açıkladı (3)
Pilot: Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton'a şövalye unvanı verildiPilot - 31.12.2020
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton'a şövalye unvanı verildi
Pilot: Son dakika... Azerbaycan'da yeni yılda genel sağlık güvencesi sistemi devreye girecekPilot - 31.12.2020
Son dakika... Azerbaycan'da yeni yılda genel sağlık güvencesi sistemi devreye girecek
Pilot: F1 Şampiyonu Lewis Hamilton'a 'şövalye' unvanı verildiPilot - 31.12.2020
F1 Şampiyonu Lewis Hamilton'a 'şövalye' unvanı verildi
Pilot - 31.12.2020
Japonya'nın Şizuoka eyaletinde helikopter düştü, pilot öldü
Japonya'nın Şizuoka eyaletinde ormanlık alana düşen helikopterin pilotu yaşamını yitirdi.
Pilot - 30.12.2020
Afganistan'da savaş pilotu öldürüldü
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde savaş pilotu Mesut Atel, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Pilot - 30.12.2020
Pakistan, Çin ile ortak üretilen 14 savaş uçağını teslim aldı
Söz konusu uçaklar PAF pilotlarının operasyonel ve eğitim yeteneklerini geliştirmek için tasarlandı.
Pilot - 30.12.2020
Adalet Bakanlığının 2021 İnsan Hakları Eylem Planında birçok başlık yer alıyor
Bu yıl içinde hayata geçirilen ve 405 mahkemede uygulanan avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara bulundukları yerlerden video konferansla katılmalarını sağlayan e-Duruşma'da kapsam genişletilecek, uygulama ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Ceza infaz kurumlarında dijital dönüşüm hedefi kapsamında hükümlülerin yakınlarıyla görüntülü görüşmesi, elektronik dilekçe arzı gibi yeni uygulama modelleri üzerinde çalışmalara devam edilecek. Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda pilot olarak uygulanan görüntülü görüşme, 2021'de ülke genelindeki cezaevlerinde yaygınlaştırılacak.
Pilot: Başkan Öndeş, 'Yaptığımız çalışmalar ile Germencik'in çehresi değişti'Pilot - 30.12.2020
Başkan Öndeş, "Yaptığımız çalışmalar ile Germencik'in çehresi değişti"
Pilot: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'AFAD isminde yeni bir uygulama yapacağız'Pilot - 30.12.2020
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "AFAD isminde yeni bir uygulama yapacağız"
Pilot: Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanabilecek bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurduPilot - 30.12.2020
Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanabilecek bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu
Pilot: Müzisyen Hayko Cepkin ile paraşütçüler Pamukkale'de sıcak hava balonundan atladıPilot - 30.12.2020
Müzisyen Hayko Cepkin ile paraşütçüler Pamukkale'de sıcak hava balonundan atladı
Pilot - 30.12.2020
KİT'lerde çalışan sözleşmeli personelin ücretleri belirlendi
Bu gruba dahil pozisyonlar şu şekilde sıralandı: "Ajans amiri, amir, asistan hava trafik kontrolörü, atölye şefi, avukat, başeksper, başkontrolör, başmimar, başmühendis, baştabip, baştabip yardımcısı, biyolog, çözümleyici, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, ekonomist, eksper, fizikçi, gar şefi, grup başmühendisi, havalimanı müdür yardımcısı, hava trafik başkontrolörü, hava trafik kontrolörü, istasyon şefi, istatistikçi, itfaiye şefi, jeolog, jeomorfolog, kaptan, kimyager, kontrolör, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik amir yardımcısı, koruma ve güvenlik grup şefi, koruma ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik müdür yardımcısı, makinist (TCDD), matematikçi, merkezi satınalma uzmanı, mimar. muhasebeci, müdür yardımcısı, mühendis, mütercim, pilot, programcı, sistem programcısı, sivil savunma amiri, şef, şeftren, şehir plancısı, tabip, teknik amir, teknik öğretmen, teknik şef, teknik uzman, tekniker, tercüman, uzman, uzman tabip, veteriner, YHT makinisti.
Pilot: Son dakika haberleri! Uçak kazasında vefat eden pilotlar için aşevinde yemek dağıtıldıPilot - 30.12.2020
Son dakika haberleri! Uçak kazasında vefat eden pilotlar için aşevinde yemek dağıtıldı
Pilot: Çin aşılarını taşıyan THY pilotlarından anlamlı mesaj: Tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olsunPilot - 30.12.2020
Çin aşılarını taşıyan THY pilotlarından anlamlı mesaj: Tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olsun
Pilot - 29.12.2020
Son dakika gündem: Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşılarının ilk bölümü Türkiye'ye getiriliyor
Türkiye'ye hareket eden uçağın kaptan pilotu tarihi uçuşa ilişkin, "Hastalığın ve kayıplarımızın sona ermesi dileğiyle tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.
Pilot: THY'nin korona virüs aşılarını taşıyan uçağından videolu mesajPilot - 29.12.2020
THY'nin korona virüs aşılarını taşıyan uçağından videolu mesaj
Pilot: Çin aşılarını Türkiye'ye taşıyan uçaktan ilk görüntüPilot - 29.12.2020
Çin aşılarını Türkiye'ye taşıyan uçaktan ilk görüntü
Pilot: Son dakika! Türkiye'de günlük evden hırsızlık ortalaması 282'den 157'ye çekildiPilot - 29.12.2020
Son dakika! Türkiye'de günlük evden hırsızlık ortalaması 282'den 157'ye çekildi
Pilot - 29.12.2020
Türkiye'de günlük evden hırsızlık ortalaması 282'den 157'ye çekildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de günlük evden hırsızlık ortalamasının 282'den 157'ye çekildiğini belirterek hedefin her ilde günde bir hırsızlık olduğunu kaydetti. Ankara'da başlatılan pilot uygulamadan bahseden Bakan Soylu, "Hırsızları belirledik, polislere zimmetledik" dedi.
Pilot: Manisa'da 'Spora cimnastik ile başlıyorum' projesi başladıPilot - 29.12.2020
Manisa'da 'Spora cimnastik ile başlıyorum' projesi başladı
Pilot - 29.12.2020
Kırklareli Üniversitesince çevrim içi İHA pilotluğu eğitimleri veriliyor
Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi eğitimlerine devam ediyor.
Pilot: Sular çekildi, 50 yıl sonra mezarlar ortaya çıktıPilot - 29.12.2020
Sular çekildi, 50 yıl sonra mezarlar ortaya çıktı
Pilot: Rektör Karakaya, YÖK Başkanına AYDEP'İ anlattıPilot - 29.12.2020
Rektör Karakaya, YÖK Başkanına AYDEP'İ anlattı
Pilot: Türkiye Grand Prix'si Formula 1'de yılın en iyi yarışı seçildiPilot - 28.12.2020
Türkiye Grand Prix'si Formula 1'de yılın en iyi yarışı seçildi
Pilot - 28.12.2020
27 Aralık 2020 Haberleri
27 Aralık 2020 Manşet Haberleri.
Pilot: Genç pilot, halkı aşı konusunda bilinçlendirmek için gökyüzüne dev şırınga resmi çizdiPilot - 27.12.2020
Genç pilot, halkı aşı konusunda bilinçlendirmek için gökyüzüne dev şırınga resmi çizdi
Pilot: Bakan Selçuk'tan Mehmet Akif Ersoy için beste paylaşımıPilot - 27.12.2020
Bakan Selçuk'tan Mehmet Akif Ersoy için beste paylaşımı
Pilot - 27.12.2020
Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'tan Mehmet Akif Ersoy için besteli paylaşım
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıl dönümü olan 27 Aralık'ta sosyal medya hesabı üzerinden, "Çanakkale Geçilmez'i en güzel o anlattı. Paltosuz kışlar içindeyken İstiklal Marşı'mızı milletine bağışlayan yüce gönlünü şiar bildik. Rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürlerimle" notuyla Bakanlığa bağlı Musiki Lisesi pilot okulu Üsküdar Hakkı Demir AİHL 12.
Pilot: Son dakika haberleri: Türk savunma sanayisi ürünleri çocuklara ilham verdi (2)Pilot - 27.12.2020
Son dakika haberleri: Türk savunma sanayisi ürünleri çocuklara ilham verdi (2)
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Şu an buradasınız: Pilot Haberleri | Pilot Haber - Haberler - Pilot haberleri, son dakika pilot haber ve gelişmeleri burada. Türkiye'ye gözdağı! Prens Selman talimat verdi: Yunan pilotların kullanacağı F-15'ler Suda Üssü'ne inecek.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 12:19:11. #1.14#
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