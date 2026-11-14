Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Malatya’da şehit olan pilot binbaşı, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya’da şehit olan pilot binbaşı, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MALATYA’da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen (41), İzmir’de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

MALATYA'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen (41), İzmir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Eşinin Türk bayrağı sarılı tabutunun başında gözyaşı döken Özge Çimen, "Seninle gurur duyuyorum Erdem" dedi. Şehidin oğlu Demir Çimen de gözyaşlarına hakim olamadı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen için Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çimen'in eşi Özge Çimen, babası emekli albay Turan Çimen, annesi Aygül Çimen ve oğlu Demir Çimen'in yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İzmir İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü ile silah arkadaşıyla vatandaşlar katıldı.

'SENİNLE GURUR DUYUYORUM'

Şehidin ailesi, Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Eşinin tabutuna sarılıp gözyaşı döken Özge Çimen ise "Seninle gurur duyuyorum Erdem" dedi. Şehidin oğlu Demir Çimen de gözyaşlarına hakim olamadı. Alınan helallik sonrasında kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu

Ünlü şarkıcı eski eşiyle evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
Özgür Özel'in gözyaşlarına hakim olamadığı an! Zarfın içinden parayı çıkartıp...68

Gözyaşlarına hakim olamadığı an! Zarfın içinden parayı çıkartıp...
Pendik'te trafikte tartıştığı motokuryeyi bıçakla tehdit etti! O anlar kask kamerasında

Trafikte motokuryeye bıçak çekti: Senin boğazını keseceğim
Yeni Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda22

Yeni Parti'nin ilk kurultayı! Bahçeli'nin hediyesini 2 kişi zor taşıdı
Erzurum'da soğukta üşüyen meyve satıcısının tüm ürünlerini aldılar! Güvenlik görevlileri evine kadar bıraktı

Soğukta titreyen satıcıyı gördüler! Tezgahtaki her şeyi aldılar
Özgür Özel'in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu75

Parti değiştiren belediye başkanları için söyledikleri salonu coşturdu
BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu116

BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu: Sesimizi duyun

ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı12

ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
Brezilya, Japonya'ya kaybetti! Maçın son saniyelerinde olanlar oldu

Brezilya, Japonya'ya kaybetti! Maçın son saniyelerinde olanlar oldu
Bilal Erdoğan Lübnan’da gençlere Arapça seslendi: Babamın sevgi dolu selamlarını getirdim

Lübnanlı gençlere kendi dillerinde seslendi: Çok özel bir selam iletti