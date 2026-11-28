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PERU Hava Kuvvetleri'ne ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 8 asker yaşamını yitirdi, pilot ise ağır yaralandı.

Peru Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Peru Hava Kuvvetleri'ne ait 'Mi-17' tipi askeri helikopter, Apurimac, Ene ve Mantaro Nehirleri Vadisi'nde (VRAEM) bir ordu devriyesini tahliye görevi yürüttüğü sırada Sanabamba kırsalı yakınlarında düştü.

Arama kurtarma ekiplerinin dün ulaştığı enkazda bulunan 9 personelden 5'i Hava Kuvvetleri, 3'ü Kara Kuvvetleri mensubu 8 askerin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan ağır yaralı olarak sağ kurtulan tek kişi olan pilot Enzo Espinoza Roque'nin tedavi için başkent Lima'ya sevk edildiği, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı