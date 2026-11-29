Uşak'ta paramotorla uçan pilot gölete düştü! Paramotor eğitim kurulu başkanı çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak'ta Karaağaç Göleti'ne paramotorla düşen pilot, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen AFAD ekiplerince yaralı olarak göletten çıkarıldı. Pilotun, Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Paramotor Eğitim Kurulu Başkanı ve Uşak Havacılık Kulübü Başkanı 39 yaşındaki Salim Gören olduğu öğrenildi. Gören, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Uşak'ta paramotorla uçuş yapan pilot, gölete düşerek yaralandı.
Olay, Yeşil Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Karaağaç Göleti'nde meydana geldi. Paramotorla uçuş yapan pilot gölete düştü.
VATANDAŞLAR 112'Yİ ARADI
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
PARAMOTOR EĞİTİM KURULU BAŞKANI ÇIKTI
AFAD ekiplerinin çalışması sonucu göletten çıkarılan pilotun Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Paramotor Eğitim Kurulu Başkanı ve Uşak Havacılık Kulübü Başkanı Salim Gören (39) olduğu öğrenildi.
Gören, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.