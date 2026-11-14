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Şehit Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

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Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Binbaşı Pınar için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Ankara Valisi Yakup Canpolat, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Kara Pilot Binbaşı Pınar'ın naaşı, Sincan'daki Çimşit Mezarlığı'na defnedilecek.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkisinde 12 Kasım'da S-70 tipi helikopter henüz belirlenemeyen nedenle kaza kırıma uğramış, 4 asker şehit olmuştu.

Aynı helikopterde şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder için ise sabah Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlenmişti.

Kaynak: AA
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