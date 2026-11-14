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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya'da şehit olan askerler için taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in ailelerine taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in ailelerine taziye mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Kasım'da Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Çimen, Kara Pilot Binbaşı Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Önder'in ailelerine başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti.

Kaynak: AA
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