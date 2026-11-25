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Eskişehir'de kaza kırıma uğrayan helikopterde 4 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün Antalya'da bulunan baba ocağı şehadet haberi sonrası Türk Bayrakları ile donatıldı. Taziye çadırı kurulan evde komşular ve vatandaşlar aileyi yalnız bırakmadı.

Eskişehir'de Eğitim maksadıyla havalandıktan sonra kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi mevkiinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde 4 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Hava Pilot Albay Menmet Çöl'ün baba ocağına acı haber verildi. Çöl'ün Korkuteli ilçesi Bayatbademler Mahallesinde bulunan baba evine şehadet haberi ulaştı. Haberin verilmesinin ardından ev çevresi Türk Bayrakları ile donatılıp taziye çadırı kuruldu. Askerler, mahallede bulunan komşular ve haberi alan vatandaşlar taziye için eve gelerek aileyi yalnız bırakmadılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı