COMAC'ın 19 yolcu kapasiteli elektrikli CE-25A uçağı ilk pilotlu uçuşunu tamamladı

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SHANGHAİ, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği 10 ton sınıfı elektrikli ticari uçak CE-25A, ilk pilotlu uçuşunu başarıyla tamamladı.

Çin Ticari Uçak Limited Şirketi (COMAC) tarafından cumartesi günü yapılan açıklamaya göre uçuş, ülkenin doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Binzhou kentinde iki pilot ve bir uçuş test mühendisinin katılımıyla gerçekleşti. COMAC, uçağın normal şekilde çalıştığını ve tüm performans göstergelerinin beklentileri karşıladığını belirtti.

COMAC'ın ilk elektrikli ticari uçağı CE-25A, esas olarak şehirlerarası ticari uçuşlar için tasarlandı. 19 yolcu kapasitesine ve 10 ton azami kalkış ağırlığına sahip uçak, saatte 300 kilometre seyir hızına, 2.400 metre seyir irtifasına ve 400 kilometre menzile ulaşabiliyor.

Uçak, 2 Şubat'ta ilk insansız otonom uçuşunu tamamlamıştı.

COMAC, Çinli batarya üreticisi CATL, Shanghai Jiao Tong Üniversitesi ve diğer ortakları tarafından birlikte geliştirilen CE-25A, 19 insansız otonom uçuş doğrulama testinden geçti.

Çin Sivil Havacılık İdaresi, COMAC'ın tip sertifikası başvurusunu kabul etti.

Kaynak: Xinhua