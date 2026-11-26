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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan, Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ için Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Şehitlerin naaşları, memleketlerinde düzenlenecek cenaze törenleri için askeri uçakla gönderildi.

Eskişehir'den eğitim uçuşu amacıyla havalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki AS-532 Cougar tipi askeri helikopter, 24 Kasım'da saat 19.30 sıralarında Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğrayarak düştü. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilirken, düşmenin etkisiyle helikopterde çıkan yangın söndürüldü. Helikopterde bulunan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ şehit oldu.

Şehitler için Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene, çok sayıda general, askeri personel ve şehitlerin aileleri katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende, beş şehidin öz geçmişleri okundu. Ardından şehitler için dua edildi. Duaların ardından şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, memleketlerine gönderilmek üzere askeri uçağa taşındı. Şehitlerin naaşlarının uçağa alınmasının ardından aileleri de aynı uçağa bindirildi.

ŞEHİTLERİN CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün cenaze töreni, Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademler Mahallesi Mezarlık Camisi'nde öğle namazını müteakip saat 12.51'de düzenlenecek. Evli ve iki çocuk babası Çöl, Bayatbademler Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un cenaze töreni, Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan Köyü Camisi'nde ikindi namazını müteakip saat 14.56'da yapılacak. İki çocuk babası Karabulut, Alacahan Köyü Zeynep Hatun Mezarlığı'nda defnedilecek.

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın cenaze töreni, Kayseri'deki Kalemkırdı Camisi'nde ikindi namazını müteakip saat 15.04'te düzenlenecek. Evli ve iki çocuk babası Erarslan'ın naaşı, Kayseri Hava Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın cenaze töreni ise Antalya'daki Uncalı Mezarlık Camisi'nde ikindi namazını müteakip saat 15.28'de gerçekleştirilecek. Gürdağ, Uncalı Garnizon Şehitliği'nde defnedilecek.

Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın cenaze töreni, yarın Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi Ağalar Camisi'nde öğle namazını müteakip saat 12.58'de yapılacak. Evli ve üç çocuk babası Demirhan, Hasköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: ANKA