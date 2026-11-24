Cougar bir Fransız helikopteri. AS-532 Cougar'ı Fransız Aérospatiale şirketi geliştirdi, helikopter bugün Airbus Helicopters tarafından H215M adıyla üretiliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 24 Kasım 2026 akşamı eğitim amacıyla Eskişehir'den havalanan Hava Kuvvetleri'ne ait AS-532 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını, helikopterdeki 5 askerin şehit olduğunu duyurdu.

COUGAR HELİKOPTER HANGİ ÜLKENİN, NEREDE ÜRETİLİYOR?

Cougar, Fransa'da geliştirilen çift motorlu, orta sınıf bir askeri helikopter. Aérospatiale onu SA 330 Puma'nın askeri bir türevi olarak tasarladı; ilk uçuşu 1977'de yapıldı. Üretim daha sonra Eurocopter'e, bugün de Airbus Helicopters'a geçti. Airbus, helikopterin yeni sürümünü H215M adıyla satıyor. Türkiye dışında Fransa ve Almanya gibi pek çok ülkenin ordusunda Cougar var.

AS-532 COUGAR KAÇ KİŞİLİK?

Kapasite, helikopterin sürümüne ve nasıl donatıldığına göre değişiyor. TRT Haber'in aktardığı bilgiye göre Türkiye'deki AS-532UL Cougar'ların ekibi 2 pilot ve 1 uçuş teknisyeninden oluşuyor; kabinde hava sıcaklığı ve rakıma göre ortalama 20 personel taşınabiliyor. Uzun gövdeli UL ve AL sürümlerinde kabine 29 askere kadar yer açılabiliyor, helikopter sedyeli yaralı taşıyacak biçimde de düzenlenebiliyor.

COUGAR HELİKOPTERİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Helikopterde iki adet Turbomeca Makila 1A1 turboşaft motor var. Azami kalkış ağırlığı 9 ton. Seyir hızı saatte 239 kilometre, menzili 573 kilometre olarak veriliyor. Gövdenin altındaki kancayla 4,5 tona kadar dış yük taşıyabiliyor.

TÜRKİYE'DE NE İÇİN KULLANILIYOR?

AS-532UL Cougar'lar 1996'da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Hava Kuvvetleri ile Kara Kuvvetleri'nin kullandığı helikopter daha çok arama kurtarma ve personel taşıma görevlerinde uçuyor; zaman zaman operasyon bölgelerine personel ve malzeme taşımak için de kullanılıyor. 4 Mart 2021'de Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kaza da Cougar tipi bir helikopterle yaşanmıştı.

ESKİŞEHİR'DE DÜŞEN HELİKOPTERDE NE OLDU?

MSB'nin açıklamasına göre helikopter eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı ve helikopterde görevli 5 asker şehit oldu. Haberlere göre kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi mevkiinde saat 19.30 sıralarında yaşandı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri gönderildi. Kazanın nedeni henüz açıklanmadı.

Eskişehir'deki kaza, 12 Kasım 2026'da Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin düşmesinden 12 gün sonra yaşandı. MSB, Malatya'daki kazada 4 askerin şehit olduğunu açıklamıştı.