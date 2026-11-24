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Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın pilotlarını temsil eden Vereinigung Cockpit (VC) sendikası, tüm arabuluculuk girişimlerinin başarısız olmasının ardından şirketi "uzlaşmaz bir çatışma rotası izlemekle" suçladı.

VC Toplu İş Sözleşmesi Komisyonu Sözcüsü Arne Karstens yaptığı açıklamada, Lufthansa yönetiminin arabuluculuk görüşmelerinin sürdürülmesi yönündeki taleplere tanınan süre içinde yanıt vermediğini belirtti.

Sürece tepki gösteren Karstens, "Lufthansa'nın, arabuluculuk önerisiyle aslında kendi saflarından çıkan bir yaklaşımı reddetmesi absürt bir durum. Bu durum, yönetimin uzlaşma arayışındaki ciddi yoldan ne kadar uzaklaştığını gösteriyor. İşveren görünüşe göre uzlaşmaz bir çatışma rotası izliyor." ifadesini kullandı.

İşverene geniş kapsamlı tavizler verildiğini ve defalarca uzlaşma önerildiğini savunan Karstens, "Ancak işverene her adım attığımızda, daha önce ortaya konulan teklifler birden yetersiz kalıyordu. Bu şekilde anlaşmaya varılamaz." eleştirisinde bulundu.

Aylardır süren görüşmelerden sonuç çıkmadı

Lufthansa yönetimi ile pilot sendikası VC, şirket emeklilik planları ve gelecekteki maaş artışlarına yönelik temel anlaşmazlıkları çözmek amacıyla aylardır yürüttüğü müzakerelerden sonuç alamadı.

Ana markasını yeniden karlı hale getirmek için personel maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen Lufthansa ile sendika arasında eski eyalet başbakanları Roland Koch ve Bodo Ramelow'un yürüttüğü tahkim süreci ve sonrasında bağımsız bir avukat eşliğinde yapılan arabuluculuk görüşmeleri çözümsüz kaldı.

Sendika son olarak arabulucunun tavsiyeleri temelinde müzakere etmek isterken, Lufthansa yönetimi bu öneriyi reddederek tahkim sürecini yeniden başlatmayı talep etti. VC ise yönetimin bu talebini geri çevirdi.

Lufthansa cephesinden yapılan açıklamada, geçen hafta sunulan teklife atıfta bulunularak, tahkim tavsiyeleri doğrultusunda VC ile anlaşmaya varma niyetinin sürdüğü vurgulandı.

Grev yasağı sona erdi

VC, tahkim sürecinin sona ermesiyle birlikte "iş barışını koruma yükümlülüğünün (grev yasağı)" artık geçerli olmadığını bildirdi.

Lufthansa pilotları ve kabin ekibi bahar aylarında da birçok kez greve gitmiş, bu durum on binlerce yolcuyu etkileyen geniş çaplı uçuş iptallerine yol açmıştı.

Şirketin bu yılki grevler nedeniyle ödediği tazminat maliyetlerinin toplam 220 milyon avroya ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan Lufthansa, geçen hafta Frankfurt ve Münih merkezlerinde yaklaşık 1000 kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu. Bu kararın, geçen yıl açıklanan ve 2030'a kadar gerçekleştirilmesi planlanan 4 bin kişilik işten çıkarmaya ek olup olmadığı belirsizliğini korurken, sendikalar plana sert tepki göstermişti.

Kaynak: AA