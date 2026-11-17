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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın kuzeybatısında bir MiG-29 savaş uçağının tarlaya düşmesi sonucu 53 yaşındaki Pilot Binbaşı Goran Bulajic hayatını kaybetti.

Sırbistan'da askeri uçak kaza kırıma uğradı. Başkent Belgrad'ın kuzeybatısında bir MiG-29 savaş uçağının tarlaya düşmesi sonucu 53 yaşındaki Pilot Binbaşı Goran Bulajic hayatını kaybetti. Sırbistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Batajnica Hava Üssü'nde konuşlu 204. Havacılık Tugayı'na ait olan uçak, Voyvodina özerk bölgesine bağlı Stara Pazova kasabasına düştü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Sırbistan'ın 2006 yılında bağımsızlığını kazanmasından bu yana ülke ordusunda 12 uçak ve 2 helikopterin karıştığı toplam 14 hava aracı kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 17 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı