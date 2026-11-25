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Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit düşen Hava Pilot Astsubay BaşçavuşHv. P. Asb. Bçvş. Volkan Demirhan için Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger başsağlığı mesajı yayımladı.

Edinilen bilgilere göre, Denizli'nin Sarayköy ilçesinden olduğu belirtilen şehit Hv. P. Asb. Bçvş. Volkan Demirhan'ın şehadeti üzerine Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger taziye mesajı paylaştı. Vali Köşger mesajında şehide Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Denizlili hemşehrilere başsağlığı diledi.

Vali KÖşger, mesajında; "Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit düşen kahraman askerlerimizden Sarayköylü hemşehrimiz Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'a yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Denizlili hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin ve Denizli'mizin başı sağ olsun.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı