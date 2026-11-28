Türk rap müziğinin popüler isimlerinden Lvbel C5, yeni yayımladığı "OHAOHAOHA" adlı şarkısıyla tartışmaların odağına yerleşti. Şarkıda, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında esir alınan ve ağır işkenceler sonucu şehit edilen Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in isminin geçmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

Milli ve tarihi değerlere yönelik hassasiyetleri dile getiren çok sayıda kullanıcı, şehit Cengiz Topel'in isminin şarkıda kullanılmasını eleştirdi. Sanatçıya yönelik tepkiler kısa sürede büyürken, sosyal medya kullanıcıları şarkıdaki sözlere ilişkin paylaşımlarda bulundu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Şarkıda Cengiz Topel'in isminin kullanılmasına tepki gösteren kullanıcılar, şehidin hatırasına saygı duyulması gerektiğini belirtti. Yapılan yorumlarda şu ifadeler öne çıktı:

"Bizim yiğit şehidimizin adının geçtiği ucuzluğa bak. O can böyle kolay mı verildi…"

"Cengiz Topel sana beş beden büyük gelir."

"İlgi yoksunluğu çekiyor belli. Ama bu milletin hassas damarlarıyla ilgi kasamayacağını kimse ona söylememiş sanırım."

"Allah aşkına şuna haddini bildirsinler gerçekten zoruma gitti şehidimizin adı böyle mi geçirilir."

LVBEL C5 SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Gelen tepkilerin ardından Lvbel C5, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. Şahsı ve sanatı üzerinden karalama kampanyası yürütüldüğünü savunan rapçi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türk milletinin bir ferdi olduğunu vurguladı. Devletine, milletine, vatanına ve bayrağına bağlılığının tartışmaya açık olmadığını belirten Lvbel C5, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Son dönemde şahsım ve sanatım üzerinden yürütülen karalama kampanyalarını, hakkımda oluşturulmaya çalışılan yanlış algıları ve gerçek dışı yorumları üzülerek takip ediyorum.

Öncelikle hiçbir yoruma veya tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ifade etmek isterim ki ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türk milletinin bir ferdi ve bu ülkenin bir evladıyım.

Devletimize, milletimize, vatanımıza ve ay yıldızlı bayrağımıza olan bağlılığım tartışmaya açık değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında olmak, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunmak benim için bir tercih değil, taşıdığım kimliğin ve sorumluluğun bir parçasıdır.

Benim müziğim, sahne performansım ve sanatçı kimliğim üzerinden farklı değerlendirmeler yapılabilir. Buna saygı duyarım. Ancak sanatımın üzerinden şahsıma yönelik siyasi veya ideolojik bir kimlik oluşturulmasını, vatanıma ve milletime olan bağlılığımın sorgulanmasını kabul etmiyorum.

Ben bu ülkenin değerleriyle büyüdüm. Bu milletin sevgisiyle bugünlere geldim. Kazandığım başarıları da bu ülkenin insanlarıyla paylaşıyorum. Dolayısıyla ülkeme, devletime ve milletime duyduğum saygı ve bağlılık benim için hiçbir koşulda değişmeyecek bir değerdir.

Kimse beni olmadığım biri gibi göstermeye, şahsım üzerinden toplumu ayrıştırmaya veya milletimin değerleriyle arama mesafe koymaya çalışmasın. Bu ülkenin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum.

Beni seven, destekleyen ve müziğimle yoluma eşlik eden herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi