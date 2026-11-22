Liderliğin 35 kez el değiştirdiği Las Vegas GP'de zafer Verstappen'in! Kariyerindeki 75. galibiyetGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Formula 1'de sezonun 21. yarışı Las Vegas Grand Prix'sinde liderlik 35 kez el değiştirdi, damalı bayrağı ilk gören isim Red Bull pilotu Max Verstappen oldu. Hollandalı pilot bu sezonki 4., kariyerindeki 75. galibiyetini aldı. McLaren'dan Lando Norris ikinci, Oscar Piastri üçüncü oldu. Pilotlar şampiyonluğunu ise Mercedes'ten Kimi Antonelli daha önce ilan etmişti.
- Formula 1 sezonunun 21. yarışı olan Las Vegas Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.
- Verstappen yarışı 1 saat 27 dakika 39.624 saniyeyle tamamlayarak bu sezon 4., kariyerinin 75. etap galibiyetini elde etti.
- Yarışta liderlik 35 kez el değiştirdi; McLaren pilotları Lando Norris ikinci, Oscar Piastri üçüncü oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. yarışı Las Vegas Grand Prix'sini, Red Bull takımından Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı.
LİDERLİK 35 KEZ EL DEĞİŞTİRDİ
Sezonun 21. etabı, ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde bulunan 6,2 kilometrelik pistte 50 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Bitiş çizgisini 1 saat 27 dakika 39.624 saniyeyle rakiplerinin önünde geçen Verstappen, bu sezon 4., kariyerinin 75. etap galibiyetini elde etti.
Liderliğin 35 kez el değiştirdiği yarışta McLaren sürücüleri podyumu tamamladı. Büyük Britanyalı Lando Norris, 0.639 saniye geride ikinci, Avustralyalı Oscar Piastri ise 1.529 saniye farkla üçüncü oldu.
ŞAMPİYON ÇOKTAN BELLİ OLMUŞTU
Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, 1 Kasım'daki Meksika Grand Prix'sini üçüncü bitirerek şampiyonluğunu ilan etmişti. Mercedes de Brezilya Grand Prix'sinde takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaşmıştı.
F1'de sezonun 22. etabı Katar Grand Prix'si, 29 Kasım'da koşulacak.
İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Kimi Antonelli (İtalya): 402 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 304
3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 267
4. George Russell (Büyük Britanya): 264
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 264
Takımlar
1. Mercedes: 666 puan
2. Ferrari: 517
3. Red Bull: 440
4. McLaren: 431
5. Racing Bulls: 114