Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Otomobil sporcusu Alp Aksoy, FIA Formula 4 Dünya Kupası kapsamında düzenlenen Makau Grand Prix'sinin ilk serbest antrenmanında kaza geçirdi.

PREMA Racing adına yarışan Alp, Guia Pisti'nde gerçekleştirilen ilk serbest antrenman seansında üçüncü virajın çıkışında bariyerlere çarptı.

Çarpışma sonucu elinde kırık oluşan 16 yaşındaki pilot, sakatlığı nedeniyle yarışı tamamlayamayacak.

Alp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Macau pistindeki antrenman seansında yaşadığım kazada aldığım darbe sonucu elimde oluşan kırık nedeniyle hafta sonunu erken noktalıyoruz. Böylesine ikonik bir pistte hafta sonunu bu şekilde kapatmak üzücü ancak şimdi tedavi sürecine odaklanıp en kısa sürede pistlere geri döneceğim." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA