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Cengiz Topel'in adı, rapçi Lvbel C5'in yeni şarkısı "OHAOHAOHA"da geçtiği için 28 Kasım 2026 sabahı tartışma konusu oldu. Sosyal medyada şehit pilotun adının bir rap şarkısında kullanılmasına tepki gösterildi, Lvbel C5 de eleştirilere yanıt verdi.

Topel, 1964'te Kıbrıs'taki Erenköy direnişine yapılan hava harekâtında uçağı düşürülen ve esir alındıktan sonra işkenceyle öldürülen pilot yüzbaşı. Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi olarak anılıyor.

CENGİZ TOPEL KİMDİR?

Cengiz Topel, Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yapmış bir savaş pilotu. 1934'te İzmit'te doğdu, pilot olarak yetişti ve 1963'te yüzbaşılığa terfi etti. 8 Ağustos 1964'te Kıbrıs'ta şehit düştüğünde 29 yaşındaydı.

Adı bugün Kocaeli'deki havalimanında, pek çok okulda ve caddede yaşıyor. KKTC'de de adına dikilmiş bir anıt var.

CENGİZ TOPEL'İN ADI LVBEL C5 ŞARKISINDA NEDEN TEPKİ ÇEKTİ?

Lvbel C5'in yayımladığı "OHAOHAOHA" adlı şarkının sözlerinde Cengiz Topel'in adı geçiyor. Bazı dinleyiciler, Kıbrıs'ta esir alınıp öldürülen bir şehidin adının bu tür bir şarkıda kullanılmasını milli değerlere saygısızlık olarak gördü ve sosyal medyada sanatçıyı eleştirdi.

Tepkilerin ardından açıklama yapan Lvbel C5, ülkesinin bir evladı olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Rapçi, "Kimse beni olmadığım biri gibi göstermeye çalışmasın" dedi. Lvbel C5 daha önce de "HavHavHav" adlı şarkısıyla eleştirilmiş, o şarkıya Mustafa Sandal ve İsmail Türüt gibi isimler tepki göstermişti.

Google Trends Türkiye'de "cengiz topel" araması 28 Kasım sabahı 5 bini aştı; ilgili aramalar arasında "lvbel c5 cengiz topel" de vardı.

CENGİZ TOPEL NASIL ÖLDÜ?

Cengiz Topel, Erenköy'e yapılan hava müdahalesi sırasında uçağı yerden açılan ateşle vurulunca Rumlara esir düştü ve gördüğü işkence sonucu öldü. 1964 yazında Erenköy'deki Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılar üzerine Türkiye bölgeye hava harekâtı düzenlemişti.

8 Ağustos 1964'te Eskişehir'den kalkan dört F-100 uçaklık kolun lideri Topel'di. Uçağı, hedefe ikinci dalışına hazırlanırken yerden isabet aldı ve düştü. Pilot, düştüğü yerde Rumlar tarafından yakalandı.

Topel'in otopsisine katılan doktor, Ağustos 2026'da AA'ya o günleri anlattı ve pilotun yüzünün hâlâ gözlerinin önünde olduğunu söyledi.

CENGİZ TOPEL NE ZAMAN ÖLDÜ?

Cengiz Topel 8 Ağustos 1964'te öldü. 2 Eylül 1934 doğumlu pilotun 30 yaşına girmesine bir aydan az kalmıştı.

Naaşı Kıbrıs, Adana, Ankara ve İstanbul'da yapılan törenlerin ardından 14 Ağustos 1964'te İstanbul Edirnekapı'daki Sakızağacı Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

CENGİZ TOPEL NERELİ?

Cengiz Topel İzmitli. 2 Eylül 1934'te Kocaeli'nin merkezi İzmit'te doğdu. Kocaeli'deki havalimanına da onun adı verildi.

CENGİZ TOPEL'İN ADI NERELERDE YAŞATILIYOR?

Türkiye'de birçok okul, cadde ve spor tesisi Topel'in adını taşıyor; Eskişehir'deki Cengiz Topel İlkokulu bunlardan biri. KKTC'deki anıtı da resmi ziyaretlerin duraklarından. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ocak 2026'da anıtı ziyaret edip dua etti.

Eylül 2025'te tamamlanan Akdeniz Fırtınası-2025 tatbikatının adı da "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel" oldu.