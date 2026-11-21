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Rafet Dalkıran Balıkesirli. Türk Hava Kuvvetleri'nin Ağustos 2026'dan bu yana komutanı olan orgeneral, 16 Nisan 1966'da Altıeylül ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde doğdu.

Dalkıran'ın adı bu hafta Pakistan ziyaretiyle yeniden gündeme geldi. Milli Savunma Bakanlığı, komutanın 16-19 Kasım 2026 tarihleri arasında Pakistan'a resmi ziyaret yaptığını duyurdu. Ziyaret, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin milli muharip uçak KAAN'daki iş birliğini gösteren bir video paylaşmasının ardından geldi.

RAFET DALKIRAN NERELİ?

Rafet Dalkıran, Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Ertuğrul Mahallesi'nde dünyaya geldi. Hava Harp Okulu'na girene kadar Balıkesir'de yaşadı.

RAFET DALKIRAN KİMDİR?

Rafet Dalkıran, Türk Hava Kuvvetleri Komutanı olan hava pilot orgeneral. 1988'de Hava Harp Okulu'ndan mezun olarak Hava Kuvvetleri'nde göreve başladı. Ardından Hava Harp Akademisi'ni bitirdi ve kurmay subay oldu.

4 Ağustos 2026'da açıklanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. Bu görevde, kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun yerini aldı.

RAFET DALKIRAN PAKİSTAN'DA NE YAPTI?

Rafet Dalkıran Pakistan'da iki ikili görüşme yaptı: biri Pakistan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile, diğeri Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmed Baber Sidhu ile.

Program dört gün sürdü. Dalkıran, Pakistan Ulusal Havacılık Bilim ve Teknoloji Parkı ile Pakistan Havacılık Kompleksi'ndeki tesisleri gezdi. Pakistan Hava Kuvvetleri Akademisi'ndeki Asghar Khan Mükemmeliyet Merkezi'nde eğitim gören Türk Hava Kuvvetleri personeliyle bir araya geldi, akademinin mezuniyet törenine şeref konuğu olarak katıldı. İslamabad'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde de temaslarda bulundu.

RAFET DALKIRAN KAÇ YAŞINDA?

Rafet Dalkıran 60 yaşında. 1966 doğumlu komutan, bu yaşa Hava Kuvvetleri'nde 38 yıllık bir hizmetle ulaştı.

RAFET DALKIRAN NERELERDE GÖREV YAPTI?

Rafet Dalkıran, 2008'de hava pilot kurmay albay oldu. 2015'te tuğgeneralliğe yükseldi ve bir yıl Genelkurmay İstihbarat Plan ve Koordinasyon Daire Başkanlığı'nda çalıştı. 2016-2017'de 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nı, 2017-2018'de Hava Harp Okulu Komutanlığı'nı yürüttü.

2018'de tümgeneral olunca 2. Ana Jet Üs Komutanı oldu ve bu görevde 2021'e kadar kaldı. Korgeneralliğe terfi ettiği 2021'de Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'na getirildi. 2022-2025 yıllarında Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı olarak görev yaptı.

RAFET DALKIRAN NE ZAMAN ORGENERAL OLDU?

Rafet Dalkıran, 5 Ağustos 2025'teki YAŞ toplantısında orgeneralliğe terfi etti ve Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na atandı. Bir yıl sonra, Ağustos 2026'da, Hava Kuvvetleri'nin başına geçti.