Papa 14. Leo pilot kabinine geçti! Helikopterdeki görüntüleri dikkat çekti

Papa 14. Leo pilot kabinine geçti! Helikopterdeki görüntüleri dikkat çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Papa 14. Leo, Peru ziyareti sırasında askeri helikopterin pilot kabinine geçerek pilotlarla birlikte yolculuk yaptı. Kulaklık takıp manzarayı izleyen ve kameraya el sallayan Papa'nın o anları Peru Hava Kuvvetleri tarafından görüntülendi.
- Papa 14. Leo, 14 Kasım Cumartesi günü Peru'nun Chiclayo kentinden Santa Cruz de Succhabamba'ya gitmek üzere Peru Hava Kuvvetlerine ait MI-17 tipi askeri helikoptere bindi.
- Yaklaşık 45 dakika süren uçuş sırasında pilot kabinine geçen Papa, kulaklık takarak pilotların arasına oturdu.
- Papa, Santa Cruz de Succhabamba'da binlerce kişinin katıldığı ayini yönetti ve dönüş yolculuğunun ardından kendisini taşıyan pilotlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Papa 14. Leo, Güney Amerika ziyaretinin Peru ayağında dikkat çekici bir yolculuğa imza attı. 14 Kasım Cumartesi günü ülkenin kuzeyindeki Chiclayo kentinden Santa Cruz de Succhabamba'ya gitmek üzere Peru Hava Kuvvetlerine ait MI-17 tipi askeri helikoptere bindi.
Yolculuk sırasında pilot kabinine geçen Papa, kulaklık takarak pilotların arasına oturdu. Helikopterin uçuşunu yakından izleyen Papa, kameraya dönerek gülümsedi ve el salladı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Peru Hava Kuvvetlerinin yayımladığı görüntülerde Papa'nın kokpitte pilotlarla sohbet ettiği, helikopterin ön camından manzarayı izlediği ve yolculuğun keyfini çıkardığı görüldü.
Yaklaşık 45 dakika süren uçuşun ardından Santa Cruz de Succhabamba'ya ulaşan Papa, burada binlerce kişinin katıldığı ayini yönetti.
PİLOTLARLA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ
Papa 14. Leo, Santa Cruz de Succhabamba'daki programının ardından helikopterle Chiclayo'ya döndü. Yolculuğun sonunda kendisini taşıyan pilotlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Peru Hava Kuvvetleri, Papa'nın yolculuğuna ilişkin görüntüleri yayımlayarak kendisini taşıma görevini üstlenmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Papa'nın askeri helikopterin kokpitinde geçirdiği anlar, uluslararası basında da yer buldu.