AFAD Eskişehir personeli İHA-1 Ticari Eğitimi'ni tamamlayıp İHA-1 pilot lisansı aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
AFAD Eskişehir personeli, THK İnönü Yerleşkesi'nde 9-16 Kasım'da düzenlenen İHA-1 Ticari Eğitimi'ni geçerek ticari İHA-1 pilotu lisansı aldı. Eğitim, afet ve acil durum çalışmalarında teknik kapasiteyi artırmak amacıyla yapıldı.
Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli, Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Yerleşkesi'nde düzenlenen İHA-1 Ticari Eğitimi'ni başarıyla tamamlayarak lisans almaya hak kazandı.
Afet ve acil durum çalışmalarına yönelik teknik kapasitenin artırılması amacıyla düzenlenen eğitim programı sona erdi. Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Yerleşkesi'nde 9-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen İHA-1 Ticari Eğitimi'ne katılan AFAD Eskişehir personeli, teorik ve uygulamalı aşamaları geçerek ticari İHA-1 pilotu lisansını aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı