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ESKİŞEHİR'de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl ile Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın cenazeleri, Antalya'ya getirildi.

Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından 5 şehitten Hava Pilot Albay Mehmet Çöl ile Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın cenazeleri, askeri uçakla Antalya'ya getirildi. Şehitlerin cenazeleri, Antalya Havalimanı'nda törenle karşılandı. Ay yıldızlı al bayrağa sarılı şehitlerin tabutları, ardından cenaze nakil aracına alındı.

Şehit Çöl'ün cenazesi öğle vakti, Şehit Gürdağ'ın cenazesi ise ikindi vakti toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı