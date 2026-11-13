Orhun Pınar'ın cenazesi ne zaman kaldırıldı? Orhun Pınar kimdir, nereye defnedildi?

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Şehit Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar için cenaze töreni 13 Kasım 2026 Cuma günü Ankara'da yapıldı. Pınar'ın cenaze namazı Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazının ardından kılındı, naaşı Sincan'daki şehitliğe defnedildi.

Ailesinin oturduğu Sincan'ın Osmanlı Mahallesi'ndeki babaevine aynı gün Türk bayrağı asıldı.

ORHUN PINAR'IN CENAZESİ NE ZAMAN KALDIRILDI?

Orhun Pınar'ın cenazesi 13 Kasım 2026 Cuma günü kaldırıldı. Cenaze namazı, Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazının ardından kılındı.

Pınar'ın da aralarında bulunduğu dört şehidin naaşı, kazanın ertesi günü Malatya Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. İşlemler tamamlandıktan sonra diğer üç şehit memleketlerine gönderildi.

ORHUN PINAR NEREYE DEFNEDİLDİ?

Orhun Pınar, Ankara'nın Sincan ilçesindeki Çimşit Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe defnedildi. Pınar'ın ailesi Sincan'ın Osmanlı Mahallesi'nde oturuyor.

ORHUN PINAR KİMDİR?

Orhun Pınar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kara pilot binbaşı rütbesiyle görev yapıyordu. 12 Kasım 2026'da Malatya'da düşen S-70 tipi helikopterin pilotlarından biriydi.

Helikopterde Pınar'la birlikte bir pilot ve iki teknisyen astsubay vardı. Dördü de şehit oldu.

ORHUN PINAR KAÇ YAŞINDAYDI?

Orhun Pınar 37 yaşındaydı. Evliydi ve bir çocuğu vardı.

ORHUN PINAR NASIL ŞEHİT OLDU?

Pınar, 12 Kasım 2026 akşamı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde düşen S-70 tipi askeri helikopterde şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında helikopterin "henüz belirlenemeyen bir sebeple" kaza kırıma uğradığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

MALATYA'DAKİ KAZADA KİMLER ŞEHİT OLDU?

Kazada Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu.

Hüseyin Zehir 14 Kasım Cumartesi günü memleketi Hatay'ın Payas ilçesinde toprağa verilecek. Serkan Önder'in şehadet haberi ise Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki ailesine ulaştı.