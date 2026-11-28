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Lvbel C5'in "OHAOHAOHA" adlı parçasında Cengiz Topel'in isminin geçmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Şarkının yayımlanmasının ardından tarihi ve milli değerlere ilişkin hassasiyetlerini dile getiren kullanıcılar, rapçiye tepki gösterdi. Tartışmaların büyümesi üzerine Lvbel C5, yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyduğunu ve vatanına, milletine bağlılığının sorgulanmasını kabul etmediğini belirtti. Peki, Cengiz Topel olayı nedir, Lvbel C5 şarkısında hangi ifadeleri kullandı?

LVBEL C5 CENGİZ TOPEL OLAYI NEDİR?

Lvbel C5'in yeni şarkısı "OHAOHAOHA"da Kıbrıs Barış Harekatı sırasında şehit edilen Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in ismine yer vermesi tartışma yarattı. Şarkının yayımlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, tarihi bir olayla ve şehit bir askerle bağlantılı olan ismin bu şekilde kullanılmasını eleştirdi.

Cengiz Topel'in hatırasına saygı gösterilmesi gerektiğini savunan kullanıcılar, rapçinin şarkısındaki ifadelerin uygun olmadığını dile getirdi. Tepkilerin kısa sürede büyümesiyle birlikte Lvbel C5, kamuoyuna yönelik bir açıklama yayımladı.

LVBEL C5 CENGİZ TOPEL ŞARKISI SÖZLERİ NE?

Lvbel C5'in "OHAOHAOHA" adlı şarkısında Cengiz Topel'in isminin geçmesi, parçanın sözlerinin de merak edilmesine neden oldu. Şarkıdaki ilgili ifade sosyal medyada tartışmaların merkezine yerleşirken, kullanıcılar sözlerin bağlamı ve kullanılış biçimi üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Şarkının tamamının sözlerini burada paylaşamıyorum. Ancak tartışmaya konu olan bölümün içeriğini ve Cengiz Topel'e yapılan göndermeyi özetleyebilirim.

Cengiz Topel

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Şarkının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Lvbel C5'e yönelik eleştirilerde bulundu. Tepkilerde, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında hayatını kaybeden Cengiz Topel'in isminin eğlence amacı taşıyan bir şarkıda kullanılmasının doğru olmadığı savunuldu.

Bazı kullanıcılar şehidin hatırasına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgularken, rapçinin bu konudaki yaklaşımını eleştiren paylaşımlar yaptı. Tartışma kısa sürede sosyal medyanın öne çıkan konularından biri haline geldi.

LVBEL C5 TEPKİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Gelen eleştirilerin ardından Lvbel C5, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkındaki iddialara yanıt verdi. Sanatçı, şahsı ve müziği üzerinden karalama kampanyası yürütüldüğünü savunarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türk milletinin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Rapçi açıklamasında devletine, milletine, vatanına ve bayrağına bağlılığının tartışmaya açık olmadığını belirtti. Müziği üzerinden siyasi veya ideolojik bir kimlik oluşturulmasını ve vatanına bağlılığının sorgulanmasını kabul etmediğini dile getirdi.

Lvbel C5, açıklamasında bu ülkenin değerleriyle büyüdüğünü ve kazandığı başarıları Türkiye'deki dinleyicileriyle paylaştığını da vurguladı.

CENGİZ TOPEL KİMDİR?

Cengiz Topel, Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yapan Hava Pilot Yüzbaşıdır. 1964 yılında Kıbrıs'ta yaşanan olaylar sırasında gerçekleştirdiği görevle tarihe geçen Topel, 8 Ağustos 1964 tarihinde Kıbrıs'taki Rum mevzilerine yönelik hava harekâtı sırasında uçağının düşürülmesi sonucu paraşütle atlamak zorunda kaldı.

Rum güçleri tarafından esir alınan Cengiz Topel, gördüğü ağır işkenceler sonucunda 29 yaşında şehit edildi. Türkiye'nin ilk hava harp şehidi olarak anılan Topel'in adı, bugün birçok şehirde cadde, okul ve kamu kurumlarında yaşatılıyor.