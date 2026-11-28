Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Peru'da uyuşturucu yetiştiriciliği ve kaçakçılığıyla bilinen bir bölgede meydana gelen helikopter kazasında 8 askeri personel hayatını kaybetti.

Peru'nun Apurimac, Ene ve Mantaro nehirlerinin vadisinde (VRAEM) tahliye görevi yürüten askeri helikopter, Sanabamba kasabası yakınlarına düştü. Peru Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 8 askeri personelin hayatını kaybettiği, tek kurtulanın pilot olduğu ifade edildi. Helikopterin düşme nedeninin ise henüz bilinmediği aktarıldı.

Genellikle "Kokain Vadisi" olarak anılan ve ülkenin en büyük koka yetiştirme vadisi olarak bilinen bölgede çeteler faaliyet gösteriyor.

Birleşmiş Milletler'e göre Peru, Kolombiya ile birlikte dünyanın en büyük kokain üreticilerinden biri.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı