Eskişehir'de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un naaşı memleketi Sivas'a ulaştı.

Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Karabulut'un naaşı hava yoluyla Sivas Nuri Demirağ Hava Limanı'na taşındı. Burada Türk bayrağına sarılı tabut Asker Tören Mangası'nın omuzlarında askeri uçaktan alınarak cenaze aracına bindirildi. Karşılama merasimine babası Kadir ve annesi Hülya Karabulut, kız kardeşi Zeliha Çetin, eski eşi Seda Bayraktar, çocukları 6 yaşındaki Yiğit Efe, 3 yaşında ki Eliz Ece'nin yanı sıra; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci ve silah arkadaşları katıldı. Karşılama merasiminde dualar okundu. Şehidin kardeşi Zeliha Çetin abisinin göz yaşları içerisinde abisinin fotoğrafını taşıdı.Şehidin naaşı daha sonra cenaze aracıyla cenaze namazı ve defin için Kangal ilçesine bağlı Alacahan Köyü'ne uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı