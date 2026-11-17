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Sırbistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir askeri uçağın, başkent Belgrad'ın kuzeybatısında bir tarlaya düşmesi sonucu pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

Sırp medyasındaki haberlere göre, MiG-29 tipi savaş uçağı, Belgrad'ın kuzeybatısında Stara Pazova ile Nova Pazova bölgeleri arasında düştü.

Kazanın ardından uçak alevler içinde kalırken, bölgeden yoğun siyah duman yükseldi. Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) da uçağın pilotunun hayatını kaybettiğini belirtti.

Olay yerine ambulans, polis, askeri polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sırbistan Silahlı Kuvvetleri mensupları da olay yerinde bulunuyor.

Sosyal medyadaki fotoğraflarda, uçağın düştüğü tarlada enkazın tamamen yandığı ve yoğun duman çıktığı görüldü.

Sırbistan Savunma Bakanlığından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA