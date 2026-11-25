SAĞLIK Bakanlığı tarafından geliştirilen Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ESKOM) uygulaması, pilot il seçilen Tunceli'de başladı. Aile hekimlerinin de dahil edildiği dijital sistem üzerinden bildirilen hastaların muayeneleri 3 iş günü içinde planlanarak, sağlık ekipleri tarafından evlerinde gerçekleştiriliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından evde sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir ve koordineli yürütülmesi amacıyla geliştirilen ESKOM uygulaması, pilot illerden olan Tunceli'de başladı. Yeni sistemle, hastanede tedavisi tamamlanarak taburcu edilen kişilerin bakım süreçlerinin evlerinde kesintisiz sürdürülebilmesi için hastaneler, aile hekimleri ve evde sağlık ekipleri arasındaki koordinasyon güçlendirildi. Aile hekimleri tarafından evde sağlık hizmeti alması uygun görülen hastaların bilgileri dijital ortamda ESKOM'a bildirilmeye başlanırken, taburcu edilen palyatif bakım hastalarının sağlık durumları da takip için aile hekimlerine iletildi. Uygulama kapsamında Tunceli Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Dr. Zeliha Selinay Özbay ve beraberindeki ekip, kent merkezinde yaşayan Fikri Taş'ı evinde ziyaret ederek rutin muayenesini yaptı ve tıbbi değerlendirmeleri hasta takip defterine kaydetti.

'AİLE HEKİMLERİ DE SİSTEME DAHİL OLDU'

Aile Hekimi Uzm. Dr. Davut Çetin, yeni uygulamayla aile hekimlerinin sürece aktif olarak katıldığını belirterek, "Biz aile hekimleri olarak kendimize kayıtlı hastalardan, evde sağlık hizmeti almasını uygun gördüğümüz hastaları kendi sistemimiz üzerinden Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'ne dijital ortamda bildirerek evde sağlık hizmeti almasını sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda evde sağlık hizmeti almak isteyen hastalar, 444 38 33 numaralı çağrı hattını arayarak da evde sağlık hizmeti talebinde bulunabilir. 80 yaş üstü tüm hastalar, 65 yaş üstünde olup kronik hastalığı nedeniyle günlük yaşam aktiviteleri kısıtlanmış hastalar, hastalığı sebebiyle cihaza veya eve bağımlı hastalar ile sağlık tesisinden taburculuk sonrası tıbbi tedavi desteğinin evde yapılması hekimi tarafından uygun görülen hastalar, çağrı hattını arayarak veya aile hekimlerine başvurarak evde sağlık hizmeti talep edebilir" dedi.

'3 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE MUAYENELERİ PLANLANIYOR'

ESKOM Şefi Sibel Kara ise sistem üzerinden gelen başvuruların hızlıca değerlendirildiğini ifade ederek, "Evde sağlık hizmeti alma talebiyle başvuran ve kendi aile hekimi tarafından sistem üzerinden değerlendirmesi yapılan hastayı, sistemde bulunan telefon numarası üzerinden arayarak beyan ettiği adresin doğruluğunu teyit ediyoruz. Ardından kendisini en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriyoruz. Tunceli Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi de 3 iş günü içerisinde hastanın muayenesini planlıyor" diye konuştu.

'RUTİN MUAYENE VE İZLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Tunceli Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Dr. Zeliha Selinay Özbay da hastaların ihtiyaçlarına göre çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Bu birimde ESKOM tarafından bize atanan hastaların tıbbi ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla fizyoterapist, diyetisyen ve psikolog arkadaşlarımızın da desteğiyle evde sağlık hizmeti alması uygun görülen hastaların rutin muayene ve izlemlerini planlayıp gerçekleştiriyoruz. Şu an ESKOM tarafından bize atanan hastayı görüyoruz. Bu hastanın tedavisini planlayıp 3 gün içerisinde muayenesini gerçekleştireceğiz. Bugün bize daha önce kayıtlı olan Fikri Taş isimli hastanın rutin muayenesini planlamıştık. Şimdi onun muayenesine gideceğiz" dedi.

'BİZ HASTALAR İÇİN ÇOK SEVİNDİRİCİ BİR UYGULAMA'

Evinde muayene edilen Fikri Taş ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok harika bir uygulama. Sağlık ekipleri çok güvenli çalışıyor, İl Sağlık Müdürlüğü tüm yenilikleri hemen hastanemize taşıyor. Burada tüm sağlık kurumu ve çalışanları oldukça etkin çalışıyor. Bakanlığa talepler iletiliyor, bakanlık da gördüğümüz kadarıyla duyarlılıkla dönüş yapıyor. Yeni cihazlar da hastanemize kazandırılmıştı. Bu evde sağlık hizmeti de biz hastalar için çok sevindirici ve memnun edici bir uygulama. Herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı