Eskişehir'de kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerin naaşları Antalya'da törenle karşılandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın naaşları, Antalya Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenle karşılandı.
Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın naaşları, Antalya Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenle karşılandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türk bayrağına sarılı şehitlerin naaşları, Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından baba ocaklarına uğurlandı.
Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve millete başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.
Şehitlerin naaşları bugün toprağa verilecek.
Kaynak: AA
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