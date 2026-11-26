Formula 1'in şampiyonlarından Finlandiyalı eski pilot Mika Hakkinen, motor sporları tutkunlarıyla bir araya geldi.

Akm Tiyatro Salonu Fuayesi'nde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) organizasyonuyla düzenlenen söyleşide konuşan Hakkinen, İstanbul Park'ın zorlu bir pist olduğunu belirterek, "Pistin yükseltileri farklı. Sürekli iniş ve çıkışları olan bir pist. Arabanın dengesini kurmak zor olabiliyor ama keyifli bir pist. Buraya gelecek pilotlar da heyecanlı bir yarış bekliyordur." ifadelerini kullandı.

Formula 1 yarışlarının düzenlendiği şehir için önemli bir organizasyon olduğunu kaydeden Hakkinen, "Öncelikle Formula 1 hayranları çok önemli. Piste gittiğinizde bir sürü kişiyi orada görüyorsunuz. Formula 1, birçok sponsoru ve ortağı olan bir yarış. Grand Prix'nin bir şehirde düzenlenmesi önemli ve büyük bir olay." diye konuştu.

Japonya'daki ilk şampiyonluğunu anlatan Hakkinen, şunları söyledi:

"Motor yarışlarına 6 yaşında başladım. İlk dünya şampiyonluğumu 30 yaşında kazandım. Çok çalışmanın getirdiği bir başarı bu. Araba konusunda yeteneğim vardı ama profesyonel bir pilot olmak için yetenekten fazlası gerekiyor. Dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra sabah uyandım ve banka hesabını kontrol ettim."

Formula 1'de 7 kez zafere ulaşan Michael Schumacher'le ilgili de konuşan Hakkinen, "Kendisi inanılmaz bir savaşçı. Bazen de yaramaz bir çocuk. Kendisini iyi tanıyorum. Çünkü rakibinizi tanımanız gerekiyor. Bir kişiyi geçmek istiyorsanız ne tür manevralar yaptığını bilmeniz gerekiyor. Kendisiyle yarıştığım için çok gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'a daha önce çok defa geldiğini söyleyen Hakkinen, Türkiye'yi ikinci evi gibi gördüğünü belirtti.

Hakkinen, programın son bölümünde hayranlarına imza dağıttı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA