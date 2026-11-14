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Şehit Kara Pilot Binbaşı Çimen, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

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Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterde şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen'in cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterde şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen'in cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

Çimen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Camisi'ne getirildi.

Camide ikindi vakti düzenlenen törende, şehidin eşi Özge, oğlu Demir (11), annesi Aygül ve babası emekli albay Turan Çimen, naaşa sarılarak gözyaşı döktü.

Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İzmir İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, siyasi parti temsilcileri ile kurum amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Çimen'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliği'nde defnedildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkisinde 12 Kasım'da S-70 tipi helikopter henüz belirlenemeyen nedenle kaza kırıma uğramış, 4 asker şehit olmuştu.

Aynı helikopterde şehit olan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder için ise sabah Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlenmişti.

Kaynak: AA
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